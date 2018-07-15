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Toyota RAV4 возглавила ТОП-5 лучших кроссоверов для современных девушек
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Toyota RAV4 возглавила ТОП-5 лучших кроссоверов для современных девушек 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Ежедневно в Сети появляются десятки тематических автомобильных рейтингов, обзоров и списков, охватывающих разные сегменты авторынка — от доходности автомобильных марок и продаваемости моделей до популярности отдельных типов кузова. Редакция портала CarsWeek.ru решила свернуть с протоптанной дорожки и исследовала совершенно иную область. Результатом их работы стал ТОП-5 лучших кроссоверов для современных девушек. Чтобы определить «пятерку» финалистов, автоэксперты внимательно изучили форумы и соцсети, а также официальную статистику от дилеров.
В теории понятий «женских» или «мужской» автомобиль не существует — все авто изначально универсальны, однако часто, заметив машину издалека, мы практически безошибочно угадываем, когда за рулем сидит автоледи. Что служит нам сигнальными маячками? В первую очередь, дизайн — изящный и женственный, игривый или подчеркнуто деловой. Если копнуть глубже — трансмиссия (девушки редко отдают предпочтение «механике»), обязательное наличие навигации и электронных ассистентов, безупречная управляемость, хороший обзор и просторный салон (чтобы было максимально удобно путешествовать с детьми — пусть и на короткие расстояния).
С учетом всех этих критериев пальму первенства завоевывает стильный кроссвоер «Toyota RAV4». К внешним данным претензий нет, вся необходимая техническая начинка — имеется, безопасность — на уровне, да и соотношение «цена-качество» подкупает. Так, ценник на модель стартует с отметки в 1 450 000 рублей (кредиты предлагают от 7 800 рублей ежемесячного платежа). Под капотом SUV встречаются 2,0 и 2,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в тандеме с МКПП или «автоматом».
Строчкой ниже расположился еще один «японец» — компактный кроссовер «Toyota C-HR». Модель, в отличие от предшественника, имеет более интересный дизайн и, по мнению редакции CarsWeek.ru, подойдет для младшего поколения девушек-водителей. Модель практически не уступает по опциям и характеристикам «RAV4», однако обладает большими возможностями персонализации. Модель можно приобрести от 1 300 000 рублей.
Замыкает первую тройку настоящий «женский» автомобиль (особенно если исполнен в красном цвете) — «Nissan Juke». Компактный кроссовер привлекает представительниц прекрасного пола не только необычным и запоминающимся дизайном, но и хорошей управляемостью, комфортом и современным оснащением. Стоимость кроссовера, недавно вернувшегося на отечественный рынок, стартует с отметки 1 130 000 рублей. Обновленная версия обойдется чуть дороже — 1 200 000 рублей.
В шаге от тройки лидеров остановился кроссовер «Mitsubishi ASX» (1 050 000 рублей). Яркий и современный дизайн экстерьера и интерьера, эргономичность, хорошая обзорность и маневренность (большой плюс в условии городской парковки) гарантируют модели повышенное внимание покупательниц.
Замкнет ТОП-5 элегантный «француз» — Peugeot 3008. Эта модель не только отличается достойными техническими характеристиками и изысканным дизайном, но заставляет чувствовать себя за рулем настоящего гоночного болида.
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