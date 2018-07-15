СМИ: «Бешикташ» предложил Мануэлу Фернандешу контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро

Руководство «Бешикташа» заинтересовано в подписании контракта с полузащитником «Локомотива» Мануэлом Фернандешом , утверждает CNN Türk. Португальский хавбек уже выступал за команду из Стамбула в период с 2011 по 2014 год, после чего перешел в российский клуб.

По информации источника, турецкий клуб предложил 32-летнему игроку контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год. Соглашение, если Фернандеш его примет, будет рассчитано на два года с возможностью продления на еще один сезон.

Издание отмечает, что зарплата хавбека в «Локомотиве» составляет 4 миллиона евро в год. В Турции он хочет получать 4,5 миллиона евро. Контракт Фернандеша с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2018/19, а его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 5,4 миллиона евро.

Напомним, в прошлом сезоне Фернандеш принял участие в 41 матче на клубном уровне, забив 14 мячей и сделав 8 голевых передач. Он помог «Локомотиву» впервые с 2004 года выиграть чемпионат России

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