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Видеофакт: Константинов прокатился на виндсерфинге у берегов Ялты
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Видеофакт: Константинов прокатился на виндсерфинге у берегов Ялты 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов активно проводит свой летний отпуск, катаясь на парусной доске у берегов Ялты. Соответствующее видео крымский спикер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
"Ялта! Открытие сезона на виндсерфинге! Катание при слабом ветре не спорт, а отдых и общение с природой!", — гласит подпись к видео.
Ялта! Открытие сезона на виндсёрфинге! Катание при слабом ветре не спорт а отдых и общение с природой!
Публикация от Владимир Константинов (@konstantinov_va)
15 Июл 2018 в 12:46 PDT
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