Видеофакт: Константинов прокатился на виндсерфинге у берегов Ялты 

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов активно проводит свой летний отпуск, катаясь на парусной доске у берегов Ялты. Соответствующее видео крымский спикер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
"Ялта! Открытие сезона на виндсерфинге! Катание при слабом ветре не спорт, а отдых и общение с природой!", — гласит подпись к видео.
Ялта! Открытие сезона на виндсёрфинге! Катание при слабом ветре не спорт а отдых и общение с природой!
Публикация от Владимир Константинов (@konstantinov_va)
15 Июл 2018 в 12:46 PDT