Видеофакт: Константинов прокатился на виндсерфинге у берегов Ялты

"Ялта! Открытие сезона на виндсерфинге! Катание при слабом ветре не спорт, а отдых и общение с природой!", — гласит подпись к видео.

Ялта! Открытие сезона на виндсёрфинге! Катание при слабом ветре не спорт а отдых и общение с природой!

Публикация от Владимир Константинов (@konstantinov_va)

15 Июл 2018 в 12:46 PDT