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Нарисовались: Эмма Стоун, Хлои Моретц и мейк, вдохновленный единорогами 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует Вадим Скачек, арт-менеджер салонa Kontier Moscow, колорист-визажист:
В случае с Хлое Моретц стилист по волосам поработал отлично, хотя оттенок волос пора освежить. А вот визажист, на мой взгляд, был не в себе — на прекрасном свежем лице беспорядочно наляпал розовых теней и синей туши. И брови, которые стоило только лишь причесать, почему-то стали симметричными и с тепло-медовым оттенком.
Прическу Эммы Стоун я бы охарактеризовал как «собрала на скорую руку что есть»: не проработанные волосы у лица, какие-то небрежные пряди на шее. Ну ок, открыла лицо — уже хорошо. Так, что с макияжем? Вроде все прекрасно, но слегка кривой контур губ и все те же голубые тени на нижнем веке — не самое удачное сочетание для зеленых глаз.
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