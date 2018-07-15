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Ученые из Саратова обнаружили в селе вымирающий вид птиц
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Ученые из Саратова обнаружили в селе вымирающий вид птиц 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Исследователи приехали в село Барановка Аткарского района. Там специалисты изучали аистов, поселившихся в этой местности. Об этом информационной службе «Саратов 24» рассказали в пресс-службе Саратовского технического университета. «Пока невозможно точно сказать, откуда прилетели птицы. Они могли мигрировать с Украины или из Белоруссии. Но одно точно, ареал их обитания расширяется к Востоку. Аисты сейчас разведывают местность, и если птицам все условия покажутся подходящими, то на будущий год они вернутся и выведут потомство» — рассказал профессор технического университета Андрей Подольский. В окрестностях Барановки исследователи насчитали более сорока видов птиц, четыре из которых занесены в Красную книгу — белый аист, поручейник, осоед и орёл-карлик. Учёные признались, что встретить поручейника в Аткарском районе вовсе не ожидали. Это вымирающий вид в нашей стране.
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