Ученые из Саратова обнаружили в селе вымирающий вид птиц 

Исследователи приехали в село Барановка Аткарского района. Там специалисты изучали аистов, поселившихся в этой местности. Об этом информационной службе «Саратов 24» рассказали в пресс-службе Саратовского технического университета. «Пока невозможно точно сказать, откуда прилетели птицы. Они могли мигрировать с Украины или из Белоруссии. Но одно точно, ареал их обитания расширяется к Востоку. Аисты сейчас разведывают местность, и если птицам все условия покажутся подходящими, то на будущий год они вернутся и выведут потомство» — рассказал профессор технического университета Андрей Подольский. В окрестностях Барановки исследователи насчитали более сорока видов птиц, четыре из которых занесены в Красную книгу — белый аист, поручейник, осоед и орёл-карлик. Учёные признались, что встретить поручейника в Аткарском районе вовсе не ожидали. Это вымирающий вид в нашей стране.