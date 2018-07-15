Челябинцев обманули со сроками подачи горячей воды

Коммунальщики Челябинской области не уложились в завяленные сроки подачи воды после опрессовки.

Жалобы поступили сразу из нескольких городов региона. Так, жители Озёрска отреагировали на сообщение в одном из местных СМИ, в котором говорится о том, что вода вернулась в краны горожан и они «по достоинству оценили быстроту её подачи». В ответ озерчане выложили в группе «Подслушано Озёрск» целый список улиц, в домах которых горячая вода так и не пошла. А где-то она имела ржавый цвет и дурно пахла.

А в Челябинске в дома возле Теплотехнического института горячая вода должна была вернуться еще в минувшую среду, 11 мая. Однако её на день позже и всего на несколько часов. В ДЭЗ Калининского района объяснили это прорывом труб в одном из домов, и пообещали устранить аварию в течение нескольких часов, но воды нет до сих пор.

«Несколько раз лично интересовалась, как ведутся работы, но кроме разрытой ямы никаких ремонтников на месте протечки не увидела. Напрашивается мысль, что две недели, пока не было воды, никто ничего не делал. А когда её дали, сразу прорвало», — рассказала корреспонденту «АиФ-Челябинск» местная жительница Наталья Карпина.

По данным МУП ПОВВ подача воды должна возобновиться в воскресенье, 15 июля, в 17:00.