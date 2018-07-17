Согласно котировкам, Донской уступит Лоренци на старте турнира в Умаге

Согласно котировкам, у россиянина меньше шансов в этом матче. Победа Донского оценивается коэффициентом 2.50, победа с форой «+3,5» гейма — 1.70.

Если Лоренци сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.55. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.05.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.35.