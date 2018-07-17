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Согласно котировкам, Донской уступит Лоренци на старте турнира в Умаге
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Согласно котировкам, Донской уступит Лоренци на старте турнира в Умаге 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянин Евгений Донской 17 июля в первом круге грунтового турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия) сразится с итальянцем Паоло Лоренци.
Согласно котировкам, у россиянина меньше шансов в этом матче. Победа Донского оценивается коэффициентом 2.50, победа с форой «+3,5» гейма — 1.70.
Если Лоренци сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.55. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.05.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.35.
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