Молния убила беременную женщину под Ростовом

Беременная женщина погибла из-за удара молнии в городе Шахты Ростовской области . Еще четыре человека пострадали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла в субботу, 14 июля, в городе Шахты.

Пять человек решили укрыться от дождя под деревом, в которое ударила молния. В результате пренебрежения правилами безопасности скончалась беременная женщина. остальные четверо получили травмы.