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Молния убила беременную женщину под Ростовом
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Молния убила беременную женщину под Ростовом 

360tv.ru 2 часа назад
Беременная женщина погибла из-за удара молнии в городе Шахты Ростовской области. Еще четыре человека пострадали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Трагедия произошла в субботу, 14 июля, в городе Шахты.
Пять человек решили укрыться от дождя под деревом, в которое ударила молния. В результате пренебрежения правилами безопасности скончалась беременная женщина. остальные четверо получили травмы.
Ранее сообщалось, что шахты в населенном пункте Тошковка оказались обесточенными из-за разразившейся грозы в Луганской области. В результате аварийного отключения электричества под землей остались около 90 шахтеров.
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