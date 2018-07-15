Молния убила беременную женщину под Ростовом 

Беременная женщина погибла из-за удара молнии в городе Шахты Ростовской области. Еще четыре человека пострадали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Трагедия произошла в субботу, 14 июля, в городе Шахты.
Пять человек решили укрыться от дождя под деревом, в которое ударила молния. В результате пренебрежения правилами безопасности скончалась беременная женщина. остальные четверо получили травмы.
Ранее сообщалось, что шахты в населенном пункте Тошковка оказались обесточенными из-за разразившейся грозы в Луганской области. В результате аварийного отключения электричества под землей остались около 90 шахтеров.