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На экскурсии в депо «Аэроэкспресса» в Москве показали, как ремонтируют поезда
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На экскурсии в депо «Аэроэкспресса» в Москве показали, как ремонтируют поезда 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В депо и едином диспетчерском центре (ЕДЦ) «Аэроэкспресс» в столице прошла экскурсия для всех желающих, на ней можно было увидеть, как ремонтируют поезда, и узнать о координации движения аэроэкспрессов на всех направлениях, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«В депо и едином диспетчерском центре «Аэроэкспресс» состоялась открытая экскурсия для пассажиров и всех желающих, приуроченная к празднованию Дня московского транспорта. В ходе мероприятия экскурсанты осмотрели подвижной состав «Аэроэкспресс» в депо компании, увидели, как проходит обслуживание и ремонт электропоездов», — говорится в сообщении.
Также на экскурсии можно было узнать об особенностях работы и обучения локомотивных бригад и их задачах.
После осмотра депо группы отправились на «Аэроэкспресс» с Белорусского вокзала для посещения ЕДЦ в офисе компании в аэропорту «Шереметьево». Сотрудники центра в режиме реального времени продемонстрировали, как происходит координация движения аэроэкспрессов на всех направлениях, осуществляется контроль над состоянием безопасности и изменением оперативной обстановки на объектах и многое другое.
«В экскурсии приняли участие более 30 человек, заявок поступило еще больше. В связи с этим, было принято решение сформировать группы второй очереди и организовать дополнительную аналогичную экскурсию до конца лета. Мы рады показать нашим пассажирам часть большой работы, которую ежедневно проделывают сотрудники компании», — отметил исполняющий обязанности гендиректора «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.
Экскурсия состоялась в рамках празднования Дня московского транспорта. 14 июля двери для посетителей открыли также автобусные парки, трамвайные депо и ситуационный центр ЦОДД.
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