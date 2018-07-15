ЧМ-2018 вызвал новую волну интереса нижегородцев к цифровому эфирному телевидению

Фото Павла НовиковаЧМ-2018 вызвал новую волну интереса нижегородцев к цифровому эфирному телевидениюЧемпионат мира по футболу вызвал новую волну интереса жителей Нижегородской области к цифровому эфирному телевидению (ЦЭТВ). Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

За время мундиаля вдвое увеличилось количество обращений в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС. Более половины позвонивших нижегородцев интересовались тем, доступна ли «цифра» в их населенном пункте и как к ней подключиться.

Всплеск интереса связан с тем, что впервые все матчи мирового футбольного первенства стали доступны практически повсеместно и бесплатно в высоком качестве на каналах первого мультиплекса ЦЭТВ — Первом канале, России-1 и Матч ТВ.