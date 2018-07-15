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ЧМ-2018 вызвал новую волну интереса нижегородцев к цифровому эфирному телевидению
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ЧМ-2018 вызвал новую волну интереса нижегородцев к цифровому эфирному телевидению 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Павла НовиковаЧМ-2018 вызвал новую волну интереса нижегородцев к цифровому эфирному телевидениюЧемпионат мира по футболу вызвал новую волну интереса жителей Нижегородской области к цифровому эфирному телевидению (ЦЭТВ). Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.
За время мундиаля вдвое увеличилось количество обращений в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС. Более половины позвонивших нижегородцев интересовались тем, доступна ли «цифра» в их населенном пункте и как к ней подключиться.
Всплеск интереса связан с тем, что впервые все матчи мирового футбольного первенства стали доступны практически повсеместно и бесплатно в высоком качестве на каналах первого мультиплекса ЦЭТВ — Первом канале, России-1 и Матч ТВ.
«Цифровое эфирное телевидение доступно сегодня более 98% жителей области. Первый мультиплекс (10 телевизионных и 3 радиоканала) транслируют все объекты региональной цифровой телесети РТРС (43 цифровые радиотелевизионные станции). Ближайшую станцию к вашему населенному пункту можно определить с помощью специального картографического сервиса на сайте РТРС. К концу года практически повсеместно будет транслироваться и второй мультиплекс (еще 10 цифровых телеканалов), который уже запущен в Нижнем Новгороде, Сарове, Арзамасе, Павлове и Выксе. До перехода на ЦЭТВ жители районов области в среднем могли смотреть 5 аналоговых телеканалов», — рассказал директор нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.
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