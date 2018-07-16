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На озере Грез Новосибирска всплыл утопленник
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На озере Грез Новосибирска всплыл утопленник 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На телефон оперативного дежурного МАСС субботу, 14 июля поступило 18 обращений, спасатели выезжали 14 раз. В том числе на озеро Грез.
Утром в субботу в 8:00 поступило спасателям поступило сообщение из Кировского района, озеро Грез: всплыл труп человека. В 9:32 утопленник был доставлен на берег передан сотрудникам полиции для проведения оперативных мероприятий, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.
Частный пляж «Озеро грез» не относится к элитарным местам отдыха. Местный водоем является искусственным, он образовался в районе Тулинского карьера. Специалисты относят этот водоем к самым коварным озерам Новосибирской области — у него сложный рельеф дна и большая глубина.
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