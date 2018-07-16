На озере Грез Новосибирска всплыл утопленник

На телефон оперативного дежурного МАСС субботу, 14 июля поступило 18 обращений, спасатели выезжали 14 раз. В том числе на озеро Грез.

Утром в субботу в 8:00 поступило спасателям поступило сообщение из Кировского района, озеро Грез: всплыл труп человека. В 9:32 утопленник был доставлен на берег передан сотрудникам полиции для проведения оперативных мероприятий, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.