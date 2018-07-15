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Крымская железная дорога за полгода перевезла почти 1,5 млн пассажиров 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. За шесть месяцев 2018 года услугами железнодорожного транспорта в Крыму воспользовались 1 миллион 467 тысяч пассажиров. Это на 2,6 тысяч человек больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) по итогам работы за первое полугодие этого года.
На предприятии также отмечают и рост объемов перевозки грузов. «По итогам полугодия выполнение составляет 109% к бюджетному плану или 111% к уровню прошлого года. Увеличена погрузка по таким номенклатурам грузов, как промсырье, строительные грузы, метизы, грузы в контейнерах и другие», — добавили в пресс-службе.
В КЖД также отметили, что на предприятии активно продолжаются ремонтно-путевых работ. Так, капитальный ремонт пути на новых материалах с начала года выполнен в объеме 19,52 км, на старогодных — 11, 7 км. Средним ремонтом отремонтировано 30 км железнодорожного полотна.
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