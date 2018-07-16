Рабочего из Киргизии «обчистили» в московском туалете

Мигрант из Киргизии стал жертвой неизвестных злоумышленников, которые обчистили мужчину в одном из московских туалетов.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах , по словам 40-летнего гастарбайтера он работает маляром в одном из павильонов ВДНХ.

В пятницу, 13 июля, во время рабочего времени гражданин Киргизии отлучился в общественный туалет. Он взял с собой мобильный телефон, который оставил на бачке унитаза и забыл.

Выйдя из туалета мужчина тут же спохватился о пропаже. Вернувшись, «мобильник» в кабинке он уже не обнаружил.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.