Ещё
Рабочего из Киргизии «обчистили» в московском туалете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочего из Киргизии «обчистили» в московском туалете 

Свободная пресса 1 час назад
Мигрант из Киргизии стал жертвой неизвестных злоумышленников, которые обчистили мужчину в одном из московских туалетов.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по словам 40-летнего гастарбайтера он работает маляром в одном из павильонов ВДНХ.
В пятницу, 13 июля, во время рабочего времени гражданин Киргизии отлучился в общественный туалет. Он взял с собой мобильный телефон, который оставил на бачке унитаза и забыл.
Выйдя из туалета мужчина тут же спохватился о пропаже. Вернувшись, «мобильник» в кабинке он уже не обнаружил.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Новости Москвы: Крысы атаковали один из районов Москвы
Свободная пресса: последние новости
Двое французов погибли во время празднования победы на ЧМ-2018 Одесса-2018: Коньяк - в унитаз, торт - в мусорный бак Критикам позорной пенсионной реформы уже грозят тюрьмой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина251
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым123
Крым парализовало220
Франция закрывает торгпредство в России57
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение