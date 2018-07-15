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Дмитрий Азаров поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником
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Дмитрий Азаров поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля, в этом году праздничной датой стало 15-е число. Глава региона обратился с поздравлением к виновникам торжества и отметил, что металлургия заслуженно считается одной из ведущих отраслей российской промышленности. «Это важнейший драйвер экономического роста страны. Заметную роль отрасль играет и в региональной экономике», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил металлургов за преданность своему делу, настойчивость в достижении поставленных целей, инициативу и ответственность. Кроме того, руководитель области отметил работу региональных предприятий отрасли, которые способствуют укреплению экономического потенциала губернии и занимают достойное место в стране. Продукция 63 региона используется в аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей промышленности и транспортном машиностроении. «Самарские металлурги активно внедряют в производство инновационные технологии, расширяют номенклатуру выпускаемой продукции, повышают ее качество и конкурентоспособность», — подытожил Дмитрий Азаров.
Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
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