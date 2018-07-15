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Затишье перед бурей, или в ожидании чуда
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«Будут воровать в два раза больше»

Затишье перед бурей, или в ожидании чуда 

Банки Сегодня 1 час назад
Затишье перед бурей, или в ожидании чудаВчера в США были опубликованы данные относительно новых рабочих мест. Инвесторы ожидали увидеть около 190 тысяч новых рабочих мест, однако их оказалось меньше — 177 тысяч. Конечно, это негативно повлияло на американскую валюту, и на открытии рынка доллар чувствовал себя неуверенно. На фоне нестабильности доллара, незначительно укрепилась российская валюта, однако эксперты прогнозируют, что это ненадолго.
Федеральная Резервная Служба США опубликовала неутешительную экономическую статистику за первое полугодие 2018 года. В опубликованных отчетах упоминаются возросшие риски, нестабильная ситуация и неопределенность на мировых финансовых рынках, а также политический кризис в Италии. Даже несмотря на проблемы политического характера, экономические показатели Италии остаются на хорошем уровне. ВВП растет, занятость населения повышается, производство растет внушительными темпами.
Некоторые эксперты высказывают мнение о том, что новые ограничительные меры США по введению новых пошлин, может негативно отразиться не только на Евразийском регионе, но и на экономике самих Соединенных Штатов. По мнению аналитиков, инвесторы могут крайне насторожиться и потерять интерес к сталелитейному сектору США. Однако Комитет, который разрабатывал ограничительные меры не сходится во мнениях с экспертами и считает, что пошлины не вызовут негативных последствий.
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