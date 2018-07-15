Немецкие СМИ упрекнули ФРГ в высокомерном отношении к РФ

Германия в последнее время называет Россию страной с низким уровнем морали. Одна из немецких журналисток Катрин Шпёрр призвала своих коллег не делать подобных высказываний в адрес РФ. По её словам, публикации такого содержания выходят не только на территории ФРГ, но и в других западных странах.

Журналистка отметила, что СМИ регулярно пишут о различных проблемах россиян в экономической и политической сферах. Причём во всём этом якобы виноват президент России Владимир Путин . Шпёрр подчеркнула, что даже сами жители России ведут себя противоречиво, так как большую часть голосов на выборах они отдали за «диктатора» вместо того, чтобы «идти на баррикады».

«В последнее время она (Россия) даже считалась нацией, недостойной проведения ЧМ по футболу. Какое высокомерие», — написала в своём материале немецкая журналистка.