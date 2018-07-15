В Уфе более 100 объектов и жилых домов отключат от воды

МУП «Уфаводоканал» предупредил об отключении горячего и холодного водоснабжения с 16 по 22 июля. Это связано с проведением ремонтных работ. Заявление опубликовано на сайте предприятия.

Кировский район (с 10:00 до 20:00 16 июля)

Будет проводиться замена запорной арматуры по улице Ветошникова, 50. В связи с этим отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Ветошникова 45, 45а, 53, 55, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 54/1, 54а, 56, 58, 60, 62, 64;

ул. Новомостовая 54, 56, 56/1;

ул. Мингажева 40 (прачечная, баня «Волна»);

ул. Ветошникова 43 (МУП УИТ ТП-29);

ул. Новомостовая 56/1 (ИП Лебедев);

ул. Ветошникова 62 (водоразборная колонка).

Калининский район (с 10:00 до 22:00 16 июля)

Будет проводиться замена запорной арматуры по улице Глинки, 7 и Тухвата Янаби, 71. В связи с этим отключат горячую и холодную воду по следующим адресам:

ул. Т. Янаби 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/1, 71;

ул. Глинки 9, 11;

ул. Т. Янаби 71/2 (Центральный тепловой пункт-230);

ул. Т. Янаби 65/2 (Детский сад № 169);

ул. Т. Янаби 69/2 (Детский сад № 109);

ул. Глинки 2 (ТСК «Яшель»);

ул. Глинки 6;

ул. Глинки 11а (Торговый павильон ООО «Север»);

ул. Глинки 11/2 (ТСК ООО «Шарк-Сити»);

ул. Т. Янаби 65/1а (ТП-32 МУП УИТ);

ул. Т. Янаби 65к1;

ул. Т. Янаби 69к1.

Октябрьский район (с 10:30 до 18:30 17 июля)

Будет проводиться замена запорной арматуры по улице Гайдара, 8. В связи с этим отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Гайдара 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23;

ул. Тихий проезд 8, 12, 14, 20;

ул. Юности 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 10а;

ул. Искры 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;

ул. 1-й проезд Искры 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23;

ул. 2-й проезд Искры 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

ул. Уфимское шоссе 49, 67, 71.

Орджоникидзевский район (с 11:00 до 21:00 17 июля)

Будет проводиться замена запорной арматуры и пожарного гидранта по улице Шота Руставели, 35. В связи с этим отключат горячую и холодную воду по следующим адресам:

ул. Российская 1, 3, 5, 5/1, 7, 9;

ул. Ш. Руставели 17, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 28/1, 29, 31, 35, 37, 37/1;

ул. Кубанская 1;

ул. Кубанская 31, 31а;

ул. Российская 1/1 (Детский сад № 253);

ул. Ш. Руставели 27/4 (Детский сад № 68);

ул. Ш. Руставели 29/1 (Детский сад № 151);

ул. Российская 3а (Центральный тепловой пункт-635);

ул. Ш. Руставели 24 (Центральный тепловой пункт-602).

Кировский район (с 10:00 до 17:00 18 июля)

Будет проводиться замена запорной арматуры по улице Гайдара, 8. В связи с этим отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Худайбердина 11, 17, 24;

ул. Кирова 40, 40/1;

ул. Худайбердина 15 (Лицей № 21);

ул. Худайбердина 28 (Уфимский витаминный завод);

ул. Кирова 40/1 (Библиотека № 7).

Октябрьский район (с 11:00 до 19:00 18 июля)

Будет проводиться замена запорной арматуры по улице Академика Королева, 4/3. В связи с этим отключат горячую и холодную воду по следующим адресам:

ул. Академика Королева 4/2, 10/6, 10/7;

ул. Маршала Жукова 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Академика Королева 4/3 (Центральный тепловой пункт-567).

Кировский район (с 10:00 до 20:00 19 июля)

Будет проводиться замена запорной арматуры по улице Авроры, 9. В связи с этим отключат горячую и холодную воду по следующим адресам:

ул. Авроры 9 (Дом ребенка);

ул. Авроры 13 (Детский сад № 292);

ул. Авроры 6 (ООО МНС «Профилактическая медицина»);

ул. Авроры 17/1;

ул. Авроры 2;

ул. Авроры 2а (АЗС № 102);

ул. Авроры 11а (Автосервис ПМЗ ТОСКО);

ул. Авроры 10/1 (Кафе-бар).

Октябрьский район (с 11:00 до 17:00 19 июля)

Будет проводиться замена запорной арматуры по улице Академика Королева, 18. В связи с этим отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Набережная р. Уфы 51/1 (школа №141);

Октябрьский район (с 10:00 19 июля до 9:00 20 июля)

Будет проводиться замена запорной арматуры по улице Рихарда Зорге. В связи с этим отключат холодную воду по следующим адресам:

Проспект Октября 79 (Государственный академический русский драматический театр РБ);

Проспект Октября 79/1 (ООО «СРЦ им. Гагарина»);

Проспект Октября 79/1В (ПКиО «Волшебный мир»).

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