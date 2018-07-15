Ещё
Twitter заморозил связанные с 12 обвиняемыми в США россиянами аккаунты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп назвал Россию противником
Трамп назвал Россию противником

Twitter заморозил связанные с 12 обвиняемыми в США россиянами аккаунты 

360tv.ru 7 часов назад
Twitter временно заблокировал действие двух аккаунтов, связанных с сотрудниками ГРУ, которых Минюст США обвинил во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Действие учетных записей приостановлено из-за нарушения наших правил», — пояснили в пресс-службе компании.
По информации агентства, речь идет об аккаунтах @DCLeaks_ и @Guccifer_2. Оба упоминались в обвинительном заключении о масштабном заговоре, связанном с хакерскими атаками и публикацией секретных документов.
В заявлении спецпрокурора Роберта Мюллера говорится, что с июня 2016 года злоумышленники выложили десятки тысяч украденных писем и документов «с использованием фиктивных онлайн-персонажей, в том числе DCLeaks и Guccifer 2.0».
В пятницу, 13 июля, Штаты выдвинули официальные обвинения в отношении 12 сотрудников российских спецслужб, якобы причастных к вмешательству в выборы президента США. По версии следователей, обвиняемые работали в двух подразделениях ГРУ. Одно якобы занималось кражей информации, в то время как другое работало над распространением похищенных данных.
360tv.ru: последние новости
СМИ: компания Mercury лоббировала снятие санкций США с «РусАла» Свой Диснейленд появится в Подмосковье Фанаты футбола против сборной звезд. На Красной площади разыграли "Кубок болельщиков"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник295
Украинец умер после драки с россиянином в Турции109
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram5
«Будут воровать в два раза больше»438
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ252
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение