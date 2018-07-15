Собкор «Красного Cевера» стала первым пассажиром «Императорского маршрута»

«Императорский маршрут» — под таким брендом каждый день между Тюменью Тобольском курсирует фирменный поезд. Новые вагоны «исторического» состава оформлены фотографиями императорской семьи Романовых. Во время поездки пассажирам предложат фильм об истории края, пребывании русского царя в Тобольске и детстве великого ученого Дмитрия Менделеева

Успели к «Царским дням»

Итак, первый рейс «Императорского маршрута» состоялся в субботу, 7 июля. Это событие приурочили к «Царским дням». 17 июля Россия отметит скорбную дату — столетие расстрела семьи Николая II

Все, кто купил билет на первый рейс фирменного поезда, получили бонусом право бесплатного прохода на фестиваль историческую реконструкцию «Абалакское поле». У нас же был другой интерес — посещение губернаторского дома, где жили Романовы перед отправкой в Екатеринбург , и губернского музея. Кстати, он был под личным покровительством Николая II. Это был первый и долгое время единственный музей Тобольской губернии, которая тогда простиралась до Тихого океана.

И туристов заманили, и вагоны обновили

Создание нового туристического бренда «Императорский маршрут» — инициатива тюменских властей. Вагоны и оснащение финансировались за счет областного бюджета. Таким образом, руководство соседнего региона сработало сразу на две задачи: повысило и туристическую привлекательность области, и качество обслуживания и организации пригородных перевозок.

Согласно новым правилам, « РЖД » приобретает локомотивы, а поддержка инфраструктуры и обновление подвижных составов для пригородного сообщения ложится на плечи регионов. У старых вагонов, которые ходили в Тобольск, истекал срок эксплуатации. К слову, Тюмень первая из всех регионов выполнила поручение президента.

Подвижной состав готовили на тверском заводе, западных производителей даже не рассматривали ввиду понятных причин. На встрече в Минтрансе в декабре 2017 заводчанам определили жесткие сроки работы, говорят, им даже пришлось отложить другие заказы. Отечественный производитель оправдал надежды — 7 июля, как и задумывалось полтора года назад, вагоны встали на рельсы.

Посадка стала комфортной для всех

Каждый из восьми вагонов обошелся области примерно в 50 миллионов. Примерно, потому что завод готовил три типа с разной комплектацией: «стандарт», «бизнес» и вагоны для маломобильных граждан. Кстати, последние интересны не только своей специализацией, но и тем, что других таких во всей России не сыскать. И если в центральной части страны на вокзалах сооружены высокие платформы, и колясочникам не составляет труда попасть в поезд, то на остальной территории России таких условий нет, и это настоящая проблема, признают железнодорожники. У двух новых вагонов будут специальные подъемники, их пригонят в Тюмень в декабре. А пока по маршруту Тюмень — Тобольск курсирует шесть вагонов. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в 2019 году намерен получить от завода в лизинг еще один подвижной состав, он также будет работать на тобольском направлении.

Бизнес-класс дешевле, чем автобус!

Теперь поделюсь впечатлениями от поездки. В каждом вагоне установлена система климат-контроля, большие окна легким движением закрываются глухой рулонной шторкой, что очень спасает в зной. В купе проводника есть кулер с чистой водой и микроволновка. Правда, никто ей не воспользовался. Мы сели в поезд в семь утра, не позавтракав, к концу маршрута уже очень хотелось есть. Пирожков в продаже не было. Поэтому совет путешественникам — запасайтесь продуктами. Хотя, возможно, сейчас эта проблема уже решена.

Мы ехали в вагоне класса «бизнес», цена очень порадовала — 668 рублей. Для сравнения, последний раз за билет в Тобольск я выложила 700 рублей в кассе тюменского автовокзала.

В стоимость проезда по «Императорскому маршруту» входит ассортимент хорошего кофе или чая, бутылка воды, одноразовые тапочки, ложка для обуви, беруши, повязка на глаза, одноразовые наушники, чтобы слушать аудиогида, и влажные салфетки — 33 удовольствия. О прелестях наличия биотуалета можно даже не писать.

Кресла в вагоне разворачиваются на 180 градусов. Правда, сам пассажир этого не сделает. «Ключ» от механизма хранится у проводника. Фото: ИА «Тюменская линия»

Билет в вагон комплектации «стандарт» стоит на двести рублей дешевле. От «бизнеса» вагон отличается количеством посадочных мест и самими креслами. В первом есть функция их разворота на 180 градусов, чтобы пассажиры могли всегда ехать лицом вперед. Еще одно отличие — количество мониторов для просмотра фильма. В «бизнесе» их восемь, в «стандарте» — в два раза меньше.

На стенах вагонов семейные фотографии последнего царя. Все, кто внимательно изучит галерею, сто процентов научатся отличать молодых княжон

И последнее, те, кто предпочтет автобусу железнодорожный транспорт, сэкономят еще и время. В Тобольск поезд идет 3 часа 50 минут, обратно на 20 минут дольше. Железнодорожники уверяют, поезд может разогнаться побыстрее, но не позволяет инфраструктура — надо заменить старые рельсы. Впрочем, автобусом из-за долгих остановок на промежуточных станциях придется добираться примерно пять часов и с меньшим комфортом.

Кстати, расписание автобусов, которые ездят от вокзала до Тобольского кремля, подстроено под расписание «Императорского маршрута».