Собкор «Красного Cевера» стала первым пассажиром «Императорского маршрута» 

«Императорский маршрут» — под таким брендом каждый день между Тюменью и Тобольском курсирует фирменный поезд. Новые вагоны «исторического» состава оформлены фотографиями императорской семьи Романовых. Во время поездки пассажирам предложат фильм об истории края, пребывании русского царя в Тобольске и детстве великого ученого Дмитрия Менделеева.
Успели к «Царским дням»
Итак, первый рейс «Императорского маршрута» состоялся в субботу, 7 июля. Это событие приурочили к «Царским дням». 17 июля Россия отметит скорбную дату — столетие расстрела семьи Николая II.
Все, кто купил билет на первый рейс фирменного поезда, получили бонусом право бесплатного прохода на фестиваль историческую реконструкцию «Абалакское поле». У нас же был другой интерес — посещение губернаторского дома, где жили Романовы перед отправкой в Екатеринбург, и губернского музея. Кстати, он был под личным покровительством Николая II. Это был первый и долгое время единственный музей Тобольской губернии, которая тогда простиралась до Тихого океана.
И туристов заманили, и вагоны обновили
Создание нового туристического бренда «Императорский маршрут» — инициатива тюменских властей. Вагоны и оснащение финансировались за счет областного бюджета. Таким образом, руководство соседнего региона сработало сразу на две задачи: повысило и туристическую привлекательность области, и качество обслуживания и организации пригородных перевозок.
Согласно новым правилам, «РЖД» приобретает локомотивы, а поддержка инфраструктуры и обновление подвижных составов для пригородного сообщения ложится на плечи регионов. У старых вагонов, которые ходили в Тобольск, истекал срок эксплуатации. К слову, Тюмень первая из всех регионов выполнила поручение президента.
Подвижной состав готовили на тверском заводе, западных производителей даже не рассматривали ввиду понятных причин. На встрече в Минтрансе в декабре 2017 заводчанам определили жесткие сроки работы, говорят, им даже пришлось отложить другие заказы. Отечественный производитель оправдал надежды — 7 июля, как и задумывалось полтора года назад, вагоны встали на рельсы.
Посадка стала комфортной для всех
Каждый из восьми вагонов обошелся области примерно в 50 миллионов. Примерно, потому что завод готовил три типа с разной комплектацией: «стандарт», «бизнес» и вагоны для маломобильных граждан. Кстати, последние интересны не только своей специализацией, но и тем, что других таких во всей России не сыскать. И если в центральной части страны на вокзалах сооружены высокие платформы, и колясочникам не составляет труда попасть в поезд, то на остальной территории России таких условий нет, и это настоящая проблема, признают железнодорожники. У двух новых вагонов будут специальные подъемники, их пригонят в Тюмень в декабре. А пока по маршруту Тюмень — Тобольск курсирует шесть вагонов. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в 2019 году намерен получить от завода в лизинг еще один подвижной состав, он также будет работать на тобольском направлении.
Бизнес-класс дешевле, чем автобус!
Теперь поделюсь впечатлениями от поездки. В каждом вагоне установлена система климат-контроля, большие окна легким движением закрываются глухой рулонной шторкой, что очень спасает в зной. В купе проводника есть кулер с чистой водой и микроволновка. Правда, никто ей не воспользовался. Мы сели в поезд в семь утра, не позавтракав, к концу маршрута уже очень хотелось есть. Пирожков в продаже не было. Поэтому совет путешественникам — запасайтесь продуктами. Хотя, возможно, сейчас эта проблема уже решена.
Мы ехали в вагоне класса «бизнес», цена очень порадовала — 668 рублей. Для сравнения, последний раз за билет в Тобольск я выложила 700 рублей в кассе тюменского автовокзала.
В стоимость проезда по «Императорскому маршруту» входит ассортимент хорошего кофе или чая, бутылка воды, одноразовые тапочки, ложка для обуви, беруши, повязка на глаза, одноразовые наушники, чтобы слушать аудиогида, и влажные салфетки — 33 удовольствия. О прелестях наличия биотуалета можно даже не писать.
Кресла в вагоне разворачиваются на 180 градусов. Правда, сам пассажир этого не сделает. «Ключ» от механизма хранится у проводника. Фото: ИА «Тюменская линия»
Билет в вагон комплектации «стандарт» стоит на двести рублей дешевле. От «бизнеса» вагон отличается количеством посадочных мест и самими креслами. В первом есть функция их разворота на 180 градусов, чтобы пассажиры могли всегда ехать лицом вперед. Еще одно отличие — количество мониторов для просмотра фильма. В «бизнесе» их восемь, в «стандарте» — в два раза меньше.
На стенах вагонов семейные фотографии последнего царя. Все, кто внимательно изучит галерею, сто процентов научатся отличать молодых княжон
И последнее, те, кто предпочтет автобусу железнодорожный транспорт, сэкономят еще и время. В Тобольск поезд идет 3 часа 50 минут, обратно на 20 минут дольше. Железнодорожники уверяют, поезд может разогнаться побыстрее, но не позволяет инфраструктура — надо заменить старые рельсы. Впрочем, автобусом из-за долгих остановок на промежуточных станциях придется добираться примерно пять часов и с меньшим комфортом.
Кстати, расписание автобусов, которые ездят от вокзала до Тобольского кремля, подстроено под расписание «Императорского маршрута».