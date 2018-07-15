Китай предлагает вакансии ученика мастера кун-фу и шеф-повара по приготовлению лапши с говядиной

Одна из социальных сетей для установления деловых контактов запустила глобальную компанию, предлагающую иностранцам шанс получить уникальный опыт работы в Китае, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Синьхуа.

Проект под названием «Я в Китае» нацелен на распространение китайской культуры и истории.

Вакансии открыты на такие позиции, как ученик мастера кун-фу в Шаолиньском монастыре, специалист по уходу за пандами, специалист по техобслуживанию высокоскоростных поездов, сборщик мусора в национальном лесном парке Чжанцзяцзе, исполняющий обязанности декана академии «Юэлу», шеф-повар по приготовлению лапши с говядиной, водитель грузовика на Цинхай-Тибетской скоростной дороге, а также тестировщик безналичных сервисов.

Эти вакансии отражают популярные символы и элементы китайской культуры и общества и помогут иностранцам узнать открытый, разнообразный Китай», — отметил директор по маркетингу компании.

Подать заявку на участие в проекте можно в течение шести месяцев.