Ещё
Более 30 человек посетили экскурсию в депо и диспетчерском центре «Аэроэкспресса» 14 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ

Более 30 человек посетили экскурсию в депо и диспетчерском центре «Аэроэкспресса» 14 июля 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Депо и Единый диспетчерский центр «Аэроэкспресс» посетили более 30 человек в рамках празднования Дня московского транспорта 14 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе компании.
«В экскурсии приняли участие более 30 человек, заявок поступило еще больше. В связи с этим, было принято решение сформировать группы второй очереди и организовать дополнительную аналогичную экскурсию до конца лета. Мы рады показать нашим пассажирам часть большой работы, которую ежедневно проделывают сотрудники компании, чтобы обеспечить комфортный и надежный трансфер в аэропорт и обратно», — отметил и.о. генерального директора «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.
Напоминается, что в депо и Едином диспетчерском центре (ЕДЦ) «Аэроэкспресс» состоялась открытая экскурсия для пассажиров и всех желающих, приуроченная к празднованию Дня московского транспорта 14 июля. В ходе мероприятия экскурсанты осмотрели подвижной состав «Аэроэкспресс» в депо компании, увидели, как проходит обслуживание и ремонт электропоездов, а также узнали об особенностях работы и обучения локомотивных бригад и их задачах.
«После осмотра депо группы отправились на «Аэроэкспресс» с Белорусского вокзала для посещения ЕДЦ, расположенного в офисе компании в аэропорту Шереметьево. Сотрудники ЕДЦ в режиме реального времени продемонстрировали, как происходит координация движения аэроэкспрессов на всех направлениях, осуществляется контроль над состоянием безопасности и изменением оперативной обстановки на объектах и многое другое. Напомним, экскурсия состоялась в рамках празднования Дня московского транспорта. 14 июля двери для посетителей открыли также автобусные парки, трамвайные депо и ситуационный центр Центра организации дорожного движения», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Попадание молнии в самолет рейса Берлин-Москва авиакомпании «Победа» не угрожало безопасности пассажиров Выдано положительное заключение экспертизы по проекту создания участка дороги Западный обход Электроуглей Вечер памяти поэта Е.Евтушенко пойдет в культурном центре ЗИЛ 19 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»171
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии56
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине382
России выдвинули новое абсурдное обвинение391
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение