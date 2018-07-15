Более 30 человек посетили экскурсию в депо и диспетчерском центре «Аэроэкспресса» 14 июля 

Депо и Единый диспетчерский центр «Аэроэкспресс» посетили более 30 человек в рамках празднования Дня московского транспорта 14 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе компании.
«В экскурсии приняли участие более 30 человек, заявок поступило еще больше. В связи с этим, было принято решение сформировать группы второй очереди и организовать дополнительную аналогичную экскурсию до конца лета. Мы рады показать нашим пассажирам часть большой работы, которую ежедневно проделывают сотрудники компании, чтобы обеспечить комфортный и надежный трансфер в аэропорт и обратно», — отметил и.о. генерального директора «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.
Напоминается, что в депо и Едином диспетчерском центре (ЕДЦ) «Аэроэкспресс» состоялась открытая экскурсия для пассажиров и всех желающих, приуроченная к празднованию Дня московского транспорта 14 июля. В ходе мероприятия экскурсанты осмотрели подвижной состав «Аэроэкспресс» в депо компании, увидели, как проходит обслуживание и ремонт электропоездов, а также узнали об особенностях работы и обучения локомотивных бригад и их задачах.
«После осмотра депо группы отправились на «Аэроэкспресс» с Белорусского вокзала для посещения ЕДЦ, расположенного в офисе компании в аэропорту Шереметьево. Сотрудники ЕДЦ в режиме реального времени продемонстрировали, как происходит координация движения аэроэкспрессов на всех направлениях, осуществляется контроль над состоянием безопасности и изменением оперативной обстановки на объектах и многое другое. Напомним, экскурсия состоялась в рамках празднования Дня московского транспорта. 14 июля двери для посетителей открыли также автобусные парки, трамвайные депо и ситуационный центр Центра организации дорожного движения», — заключили в пресс-службе.