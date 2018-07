История кроссовок, пьянства и русской аристократии. Главные книги июля

Nicholas

Smith Kicks: The Great American Story of Sneakers

Crown Publishing, 2018

Вообще-то кеды должны были называться «педы». Инженерам корпорации U. S. Rubber нравились латинские названия, а римское слово «нога» было удачно коротким. К их разочарованию (и облегчению потомков), бренд был уже кем-то запатентован, так что первую букву пришлось заменить. Сейчас «кеды» — имя нарицательное и их носят все слои населения, тем не менее ажиотаж вокруг кед не спадает.

Разные виды физической активности требуют разного функционала спортивной обуви. Эти виды возникали и возникают с завидным постоянством, и каждый раз в открывшееся окно возможности устремлялись либо имеющиеся большие игроки, либо созданные энтузиастами стартапы, многие из которых уже стали легендарными брендами — New Balance, Vans, Reebok и др. По истории спортивной обуви можно написать учебник маркетинга и PR, поскольку помимо дизайнерско-инженерных прорывов немалую роль в захвате рынков сыграли психология, чутье и бросающие вызов рекламные кампании. Например, легендарная линия кроссовок Nike Air Jordan была на самом деле ставкой ва-банк: Nike подписала договор и запустила ее с новичком NBA Майклом Джорданом еще до того, как он стал суперзвездой. Джордан давно закончил карьеру, но кроссовки с его силуэтом по-прежнему выпускаются и являются предметом охоты коллекционеров. Для справки: рынок перепродаж элитных кроссовок оценивается в $1,2 млрд

Как и с другими изобретениями и улучшениями, случай в истории с кроссовками играл не последнюю роль: вафельная подошва для лучшего сцепления пришла в голову основателю Nike после взгляда на вафельницу жены (он ее потом испортил расплавленной резиной), слоган «Just do it» пришел к сотруднику его компании во сне, New Balance и Vans, лишь прислушавшись к обратной связи, предложили кастомизацию по ширине и цвету, а кого-то в Reebok осенило, что в популярнейших шоу аэробики все выступают босиком, и теперь вы видите ведущих таких шоу только в белых кроссовках.

Пусть название книги отсылает к американскому провенансу кроссовок, они уже давно достояние всего человечества: вы сможете представить свою 80-летнюю соседку без авоськи, но без кед, пожалуй, уже нет. В очередь за новыми от Канье Веста она вряд ли встанет, но, возможно, слышала, что первые модели Adidas, выпускавшиеся в Третьем рейхе, угодливо назывались «Блиц» и «Кампф».

Марк Форсайт

«Краткая история пьянства от каменного века до наших дней»

Что, где, когда и по какому поводу.

Альпина нон-фикшн. 2018

Удивительно, но весь нон-фикшен Марка Форсайта чрезвычайно интересен и легок в чтении. Выбранная российскими издателями тема — пьянство, пожалуй, лучше всего подходит для дебюта автора у нас. Алкогольные напитки есть почти в каждой культуре, а те, кто не озаботился их изобретением — народы Северной Америки и Австралии , — были колонизированы озаботившимися. Форсайт показал историю человечества без прикрас, и выглядеть от этого она стала куда интереснее и, как ни странно, четче. Ученые еще спорят, занялись ли мы земледелием ради выпивки или нет, но первое, что сделал Ной после потопа, это посадка виноградной лозы. Многие дальнейшие события также играют новыми красками. Так, отцы-пилигримы не собирались высаживаться в Плимуте, но на «Мейфлауэре» закончилось пенное, и пришлось причаливать.

«Бывшие люди. Последние дни русской аристократии»

Новое литературное обозрение, 2018

«Последние дни» русской аристократии растянулись на десятилетия, но история дворянства (почти 2 млн человек на конец XIX века) была одним из белых пятен в истории CCCР: о ней нельзя было говорить, и поэтому она как бы не существовала. Книга «Бывшие люди» посвящена судьбам российских дворян после революции, и в основном речь идет о трех фамилиях — Голицыных, Трубецких и Шереметевых. Однако именно эти бывшие князья и графы в наибольшей мере ощутили «прелести» ненавидевшего их режима. Пожалуй, стоило сразу бежать, но был узнаваемый нюанс. С началом Первой мировой войны многие дворяне перевели капиталы из-за границы в Россию в знак готовности поддержать хозяйство страны в военное время. Вывод капитала из страны считался непатриотичным, и к началу революции лишь очень немногие дворяне располагали заграничными капиталами, на которые могли рассчитывать.

Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Ronnlund

Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World — and Why Things Are Better Than You Think.

Sceptre, 2018

Более 10 лет выступления Ханса Рослинга, шведского врача и специалиста по статистике, вызывали интерес и сильных мира сего, и публики попроще. Еще бы, ведь с помощью нетривиальной подачи доступных данных он показывал, насколько ошибочно мы представляем себе окружающий мир и основные глобальные тренды. Регулярно включаемый в рейтинги самых креативных и влиятельных мыслителей современности Рослинг скончался в 2017-м, однако в последний год он успел написать труд, обобщающий его идеи. Чтобы вы убедились в ограниченности своего понимания происходящего, вам предложено будет ответить на тест из 13 вопросов. Не отчаивайтесь: профессор и просветит вас, и покажет, как правильная работа с данными помогает принимать решения в самых разных областях. И, конечно, посмотрите его лекции на TED.

