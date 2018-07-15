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На освещение парка «Дубки» выделено почти 6,5 млн рублей
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На освещение парка «Дубки» выделено почти 6,5 млн рублей 

В городе N 3 часа назад
Фото: В городе N
6,476 млн рублей выделено на выполнение работ по монтажу наружного освещения в парке «Дубки» в Ленинском районе. Об этом свидетельствует документация, опубликованная на портале госзакупок.
Аукцион по выбору подрядчика состоится 2 августа. Работы должны быть выполнены в течение 45 дней. Согласно проекту, в парке будут демонтированы 50 существующих фонарей с 70-ваттными лампами. Взамен предполагается установить более 80 светодиодных светильников различной мощности. Новые фонари появятся, в том числе, и на детской площадке.
Работы будут вестись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода». Всего на благоустройство парка «Дубки» выделено свыше 30 млн рублей.
Напомним, Автозаводский парк культуры и отдыха начнут благоустраивать в 2019 году.
Фото: Википедия
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