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Более 500 жителей Удмуртии стали жертвами интернет— и смс-мошенников
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Более 500 жителей Удмуртии стали жертвами интернет— и смс-мошенников 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Более 500 жителей Удмуртии с начала года стали жертвами интернет— и смс-мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
«Наиболее распространены сегодня мошенничества при покупке и продаже товаров и услуг посредством сети интернет», — отмечается в сообщении.
Чаще всего злоумышленники просят перечислить предоплату, после чего перестают выходить на связь.
«Лишиться сбережений можно и в том случае, если вы являетесь продавцом. Лже-покупатель сообщает, что готов приобрести продаваемый товар, но поскольку находится в командировке, сможет перечислить деньги на банковскую карту. Злоумышленник узнает данные банковской карты продавца, после этого у него появляется свободный доступ к денежным средствам», — предупреждают правоохранители.
Также опасными могут быть звони и смс-сообщения о выигрыше ценных призов. Стражи порядка просят ни под каким предлогом не переводить деньги незнакомым людям и не сообщать никому реквизиты банковских карт.
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