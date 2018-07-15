Более 500 жителей Удмуртии стали жертвами интернет— и смс-мошенников

Ижевск. Удмуртия . Более 500 жителей Удмуртии с начала года стали жертвами интернет— и смс-мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

«Наиболее распространены сегодня мошенничества при покупке и продаже товаров и услуг посредством сети интернет», — отмечается в сообщении.

Чаще всего злоумышленники просят перечислить предоплату, после чего перестают выходить на связь.

«Лишиться сбережений можно и в том случае, если вы являетесь продавцом. Лже-покупатель сообщает, что готов приобрести продаваемый товар, но поскольку находится в командировке, сможет перечислить деньги на банковскую карту. Злоумышленник узнает данные банковской карты продавца, после этого у него появляется свободный доступ к денежным средствам», — предупреждают правоохранители.

Также опасными могут быть звони и смс-сообщения о выигрыше ценных призов. Стражи порядка просят ни под каким предлогом не переводить деньги незнакомым людям и не сообщать никому реквизиты банковских карт.