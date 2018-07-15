В США обвинили Россию в пагубном влиянии на американские умы

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уверена, что Россия стала источником вредоносного влияния на сознание американцев. Механизмом воздействия считаются популярные социальные сети, через которые российское государство «вносит раздор» среди добропорядочных граждан Америки, сообщает ABC 6.

По её словам, представители американских разведывательных служб не раз фиксировали «вредоносную киберактивность со стороны разных лиц против избирательной инфраструктуры США». Отмечается, что принадлежность подозреваемых во вредительстве граждан к России, без сомнений, неоспорима.