Олег Кобяков: Куски «курганского пирога» с плесенью местной политики

Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области , о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:

Депутаты Курганской областной Думы большинством голосов одобрили проект пенсионной реформы, согласно которой возраст выхода на пенсию для мужчин повысится до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Произошло это историческое событие практически одновременно с митингом протеста, организованном профсоюзами.

Тема пенсионной реформы стала самой обсуждаемой среди простых курганцев, люди возмущаются, матерят последними словами депутатов, пишут едкие комментарии к публикациям в Интернете. Просвещённые граждане понимают всю бесполезность таких протестов. Думать надо было раньше, представим себе, что спорт или экономика были бы без конкуренции, смогли бы они функционировать эффективно? Ответ очевиден, конечно же — нет! Однако мы умудрились за последние два десятка лет построить совершенно убогую, азиатского типа политическую систему, в которой настоящей конкуренции нет, есть лишь её жалкая имитация. Многие наши политики, словно люди из другого мира и перед гражданами они не отчитываются, просто хапают бабло, рвут лучшие куски «курганского пирога», попутно раздавая их своим родственникам и друзьям.

Обсуждали с коллегами скандальное увольнение руководителя гимназии № 27. Надо сказать спасибо Областной Прокуратуре , что она «выгребает всю эту грязь» из учебных заведений нашего города. Бывший директор гимназии обвиняется в совершении двух преступлений, связанных с присвоением имущества в крупном размере.

Мы уже говорили о том, что курганцы поддерживают сити-менеджера Андрея Потапова в его стремлении обновить команду управленцев в образовательных учреждениях — сама жизнь показывает общественную значимость такой работы. Тем более, что в Кургане до сих пор трудятся руководители, неоднократно нарушавшие закон, горожане знают об этом и ждут конкретных административных решений.