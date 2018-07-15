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Олег Кобяков: Куски «курганского пирога» с плесенью местной политики
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Олег Кобяков: Куски «курганского пирога» с плесенью местной политики 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области, о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:
Депутаты Курганской областной Думы большинством голосов одобрили проект пенсионной реформы, согласно которой возраст выхода на пенсию для мужчин повысится до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Произошло это историческое событие практически одновременно с митингом протеста, организованном профсоюзами.
Тема пенсионной реформы стала самой обсуждаемой среди простых курганцев, люди возмущаются, матерят последними словами депутатов, пишут едкие комментарии к публикациям в Интернете. Просвещённые граждане понимают всю бесполезность таких протестов. Думать надо было раньше, представим себе, что спорт или экономика были бы без конкуренции, смогли бы они функционировать эффективно? Ответ очевиден, конечно же — нет! Однако мы умудрились за последние два десятка лет построить совершенно убогую, азиатского типа политическую систему, в которой настоящей конкуренции нет, есть лишь её жалкая имитация. Многие наши политики, словно люди из другого мира и перед гражданами они не отчитываются, просто хапают бабло, рвут лучшие куски «курганского пирога», попутно раздавая их своим родственникам и друзьям.
Обсуждали с коллегами скандальное увольнение руководителя гимназии № 27. Надо сказать спасибо Областной Прокуратуре, что она «выгребает всю эту грязь» из учебных заведений нашего города. Бывший директор гимназии обвиняется в совершении двух преступлений, связанных с присвоением имущества в крупном размере.
Мы уже говорили о том, что курганцы поддерживают сити-менеджера Андрея Потапова в его стремлении обновить команду управленцев в образовательных учреждениях — сама жизнь показывает общественную значимость такой работы. Тем более, что в Кургане до сих пор трудятся руководители, неоднократно нарушавшие закон, горожане знают об этом и ждут конкретных административных решений.
Споры и обсуждения вызвала публикация «Znak.com» по ситуации вокруг аварийного дома на курганской улице Гагарина, 11. Как известно, жильцам аварийного дома власти посоветовали сдать своих детей в приют, поскольку существует реальная угроза их жизни и здоровью! Кстати говоря, начальник управления по социальной политике аппарата правительства области Елена Баева пояснила, что «данное предложение поступало от органов опеки, а не от заместителя губернатора региона Александра Карпова, как сообщалось ранее». Удивляют нас в последнее время зауральские чиновники своими инициативами, это что же получается — жителям аварийных домов надо детей в приюты сдать, стариков на погост отнести, а самим ждать, когда потолок на голову обрушится?
Фото: Marko Djurica/REUTERS
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