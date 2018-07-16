Паломники заставили понервничать екатеринбургских автомобилистов

Сегодня утром Екатеринбург встал в пробки из-за паломников, приехавших на богослужение в рамках Царских дней.

Сегодня и завтра в столице Урала проходят Царские дни, посвященные 100-летию со дня убийства царственных страстотерпцев — императора Николая II , его жены Александры и их пятерых детей. На данный момент в Храме на Крови проходит богослужение, а ночью состоится Крестный ход: паломники пройдут пешком от храма до монастыря в Ганиной яме. Из-за этого будут перекрыты улицы, по котором будет проходить шествие.

А сейчас из-за столпотворения возле Храма на Крови, где расположился палаточный лагерь для паломников, образовались жуткие заторы на дорогах на близлежащих улицах.

«Достали эти паломники. Неужели нельзя вынести эти палатки из центра города, чтобы остальные не страдали?» — жалуется жительница Екатеринбурга, 40 минут простоявшая в пробке на улице Шевченко.

Ни в ГИБДД , ни в МВД комментарий по этому поводу не дают.