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Паломники заставили понервничать екатеринбургских автомобилистов
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Паломники заставили понервничать екатеринбургских автомобилистов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня утром Екатеринбург встал в пробки из-за паломников, приехавших на богослужение в рамках Царских дней.
Сегодня и завтра в столице Урала проходят Царские дни, посвященные 100-летию со дня убийства царственных страстотерпцев — императора Николая II, его жены Александры и их пятерых детей. На данный момент в Храме на Крови проходит богослужение, а ночью состоится Крестный ход: паломники пройдут пешком от храма до монастыря в Ганиной яме. Из-за этого будут перекрыты улицы, по котором будет проходить шествие.
А сейчас из-за столпотворения возле Храма на Крови, где расположился палаточный лагерь для паломников, образовались жуткие заторы на дорогах на близлежащих улицах.
«Достали эти паломники. Неужели нельзя вынести эти палатки из центра города, чтобы остальные не страдали?» — жалуется жительница Екатеринбурга, 40 минут простоявшая в пробке на улице Шевченко.
Ни в ГИБДД, ни в МВД комментарий по этому поводу не дают.
Напомним, екатеринбуржцы возмущались из-за палаточного городка еще до начала Царских дней. Одним из недовольных был Константин Пудов, помощник сенатора Аркадия Чернецкого. «Палаточный лагерь православных в центре можно? А Fan festival Чемпионата мира — нельзя?Что станет с газонами от космоса до резиденции?» — пишет Пудов на своей странице в Facebook.
Фото: ФедералПресс / Ирина Гордеева, Яндекс. Пробки
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