Поздравление Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с Днем металлурга

Уважаемые работники металлургической и горнорудной промышленности!

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

Современный российский металлургический комплекс — это залог успешного развития экономики страны и сохранения социальной стабильности.

Инновационное развитие таких отраслей, как автопром, судостроение, авиастроение, машиностроение, энергетика, напрямую связано с обеспеченностью качественной продукцией металлургии.

Отечественные металлурги проделали огромную работу в этом направлении, последовательно проводя модернизацию отрасли, делая ее современной и конкурентоспособной.

Инвестиции, вложенные металлургическими компаниями в развитие производств, обеспечили внедрение новых технологий, направленных на повышение качества и расширение номенклатуры выпускаемой продукции, а также на ресурсосбережение и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Успешная работа металлургических предприятий напрямую связана с уровнем подготовки и квалификации рабочих, техников, инженеров и их социальной защищенностью.

Желаю новых профессиональных успехов, хорошего настроения и здоровья вам и вашим близким!

Министр Д. В. Мантуров