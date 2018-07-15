Поздравление Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с Днем металлурга 

Уважаемые работники металлургической и горнорудной промышленности!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
Современный российский металлургический комплекс — это залог успешного развития экономики страны и сохранения социальной стабильности.
Инновационное развитие таких отраслей, как автопром, судостроение, авиастроение, машиностроение, энергетика, напрямую связано с обеспеченностью качественной продукцией металлургии.
Отечественные металлурги проделали огромную работу в этом направлении, последовательно проводя модернизацию отрасли, делая ее современной и конкурентоспособной.
Инвестиции, вложенные металлургическими компаниями в развитие производств, обеспечили внедрение новых технологий, направленных на повышение качества и расширение номенклатуры выпускаемой продукции, а также на ресурсосбережение и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Успешная работа металлургических предприятий напрямую связана с уровнем подготовки и квалификации рабочих, техников, инженеров и их социальной защищенностью.
Желаю новых профессиональных успехов, хорошего настроения и здоровья вам и вашим близким!
Министр Д. В. Мантуров