Александр Куприянов и Георгий Рудницкий обсудили печатные СМИ в эфире радиостанции «Москва FM»

В воскресенье, 15 июля, на радиостанции «Москва FM» (92,0 fm) в 12:00 в эфир вышла программа «Управление делами», гостями которой стали главный редактор Александр Куприянов и генеральный директор «Вечерней Москвы» Георгий Рудницкий . Вместе с ведущим программы Никитой Непряхиным они обсудили, как развивается компания и поговорили о рынке печатной прессы.

В эфире Георгия Рудницкого поздравили с получением почетного звания «Медиа-Менеджер России», отметив, что награда абсолютно заслуженная.

Вручение премии совпало с еще одним приятным поводом — в первых числах июля исполнилось два года с тех пор, как Георгий Рудницкий стал генеральным директором редакции.

Во время эфира гости обсудили, как меняется ситуация на рынке печатных СМИ, и о поговорили том, как издания справляются с массовым переходом аудитории в интернет.

— Заявление о смерти рынка печатных СМИ сильно преувеличены, — отмечает Рудницкий. Конечно, у интернета есть масса преимуществ перед принтом — оперативность, возможность дать разноформатный материал — фото и видео. Но интернет пока остается сферой непроверенной информации. Главное преимущество печатных СМИ — достоверность и проверенные факты.

— Конечно, если мы решим сейчас с вами махнуть в Париж — мы полетим на самолете, ну, в крайнем случае — поедем на поезде, но не на телеге, — рассуждает главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. — Нельзя отказываться от современных технологий. Но человечество не так просто расстается со своими изобретениями — порох, бумага, табак — все это вещи останутся с нами очень надолго.