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Международный фестиваль «Играй, гармонь!» завершится гала-концертом в Новосибирске
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Международный фестиваль «Играй, гармонь!» завершится гала-концертом в Новосибирске 

sibnovosti.ru 3 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В Новосибирской области завершается V международный фестиваль «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина. Финальным аккордом форума станет гала-концерт. Он состоится сегодня вечером в Новосибирске во Дворце культуры железнодорожников.
В фестивале приняли участие более 1300 музыкантов из регионов России, а также из Израиля, Белоруссии, Узбекистана, Кубы и других стран. В этом году программа посвящена 70-летию со дня рождения автора телепередачи «Играй, гармонь!» Геннадия Заволокина.
Как сообщает официальный сайт правительства Новосибирской области, площадки фестиваля за неделю посетили около 50 тыс. человек. Также в рамках фестиваля в Ордынском районе открыли памятник российской гармони. Трехметровая композиция появилась в «Заволокинской деревни».
Фото: сайт правительства Новосибирской области
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