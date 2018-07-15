Международный фестиваль «Играй, гармонь!» завершится гала-концертом в Новосибирске

Новосибирской области завершается V международный фестиваль «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина. Финальным аккордом форума станет гала-концерт. Он состоится сегодня вечером в Новосибирске во Дворце культуры железнодорожников.

Белоруссии, Узбекистана, В фестивале приняли участие более 1300 музыкантов из регионов России , а также из Израиля Кубы и других стран. В этом году программа посвящена 70-летию со дня рождения автора телепередачи «Играй, гармонь!» Геннадия Заволокина.

Как сообщает официальный сайт правительства Новосибирской области, площадки фестиваля за неделю посетили около 50 тыс. человек. Также в рамках фестиваля в Ордынском районе открыли памятник российской гармони. Трехметровая композиция появилась в «Заволокинской деревни».

Фото: сайт правительства Новосибирской области