\"40 девушек для знатного руса\": многоженство у восточных славян

Вопреки общепринятому мнению, многоженство характерно не только для мусульманского мира. Наши предки славяне тоже имели гаремы, иной раз довольно многолюдные. Разумеется, это было еще в языческую эпоху, до принятия христианства.

Сведений о семейном укладе восточнославянских племен до нас дошло не так уж много, но они более чем красноречивы.

Главным источником информации о жизни наших предков в древнейшие времена для нас остаются летописи, и, прежде всего «Повесть временных лет», которую приписывают Нестору. Из нее мы узнаем, например, что князь Владимир Святославич, получивший прозвание Красное Солнышко, имел семь жен и 800 наложниц. Очень понятно замечание летописца по этому поводу «князь же Владимир … был ненасытен в блуде». [С-BLOCK]

Насчет 800 наложниц Нестор, видимо, все же погорячился, или просто хотел, как это было принято в те времена, провести аналогию с Библией и уподобить своего князя мудрому царю Соломону, который тоже, как известно, имел большой гарем. Но как бы там ни было, ясно одно — и жен и наложниц у Владимира Святославича было много. [С-BLOCK]

И он был в этом не одинок. Подобных обычаев придерживались в пору язычества все славяне. Каждый мужчина имел столько женщин, сколько мог прокормить, размеры гарема — это своеобразный показатель статуса.

При этом дети от законных жен и от наложниц, по всей вероятности, не сильно разнились в правах. Сам князь Владимир был сыном Святослава от Малуши — рабыни княгини Ольги. Тем, что он «робичич» его частенько попрекали, что не помешало Владимиру сначала занять княжий престол в Новгороде, а затем и в самом Киеве. [С-BLOCK]

Пишет о больших гаремах древнерусских вождей и арабский путешественник ибн Фадлан, живший в X веке, и оставивший интереснейшие записки о путешествии в наши земли.

Он описывает знатного руса, сидящим на ложе, которое «огромно и инкрустировано драгоценными самоцветами. И с ним сидят на этом ложе 40 девушек для его постели. Иногда он пользуется как наложницей одной из них в присутствии своих сподвижников… И он не имеет никакого другого дела как сочетаться (с девушками), пить и предаваться развлечениям». [С-BLOCK]

Восточные славяне в этом смысле не отличались от своих западных родственников. Из исторических хроник мы узнаем, что князь ляхов Мешко, до того, как принял христианство, имел семь жен, не отстал от него и чешский князь Славник.

Но самые, вероятно, красноречивые сведения по этому поводу «Повесть временных лет» дает о восточнославянских племенах вятичей, радимичей, северян.

Дело в том, что во времена Нестора они жили несколько в стороне «от цивилизации», то есть, от Киева и земель, населенных полянами. Вятичи, например, обитали сильно к востоку, в лесах по берегам Оки. Они и во времена Нестора были крещены, скорее, формально, а уж за сто лет до того, во времена князя Владимира и раньше, и вовсе отличались первобытной простотой нравов. [С-BLOCK]

Нестор с крайним неодобрением пишет о том, что вятичи «жили в лесах, как звери, ели все нечистое, срамословье было у них пред отцами и снохами; браков не было у них, но были игрища между селами. Сходились на игрища, на плясанья и на все бесовские игрища и тут умыкали себе жен, с которою кто сговаривался; имели по две и по три жены…». Обычай «умыкать жен по сговору» очень архаичный, как и обычай полигамии. И можно не сомневаться, что точно так же поступали в свое время и более «цивилизованные» поляне.

В летописи есть подробный рассказ о том, как к Владимиру приходят представители разных вер — ислама, иудейской религии, христианства, и рассказывают князю о преимуществах своего обычая. Мусульманство Владимиру Святославичу в некотором смысле даже пришлось по душе, однако он отверг эту религию из-за запрета пить вино, произнеся известную фразу: «Веселие Руси есть питие». Так из-за пристрастия к горячительным напиткам славяне расстались с полигамией. [С-BLOCK]

Но в прошлое обычай иметь много жен и наложниц ушел далеко не сразу. Еще длительное время, вплоть до XII века в церковном уставе сохранялись статьи, предусматривающие наказания за многоженство.