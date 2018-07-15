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Самые опасные тюремные самоделки
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Самые опасные тюремные самоделки 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Трудно представить себе более неприятное место, чем тюрьма. Суровые условия быта заставляют заключенных буквально из ничего делать очень опасные предметы оружия — кто-то таким образом стремится обезопасить себя, другие же используют его для физического давления.
Обычно в местах не столь отдаленных нет никаких возможностей для производства вещей, тем более, опасных для жизни. Но, как говорится, голь на выдумку хитра.
Все, что показано в этой подборке, далеко не плод чьей-то фантазии. Оружие и в самом деле было изготовлено в тюрьмах по всему миру.
Кое-что из этого даже использовали по назначению. Может, стоит построже следить за заключенными?
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