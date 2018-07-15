Экс-заммэра Благовещенска возглавит администрацию третьего по величине города Приамурья

"От [врио] губернатора поступило предложение возглавить Свободный, я согласился. К обязанностям приступаю в ближайшее время", — сказал он.

По словам Константинова, заявление об увольнении с должности первого заместителя мэра города Благовещенска уже написано.

Владимиру Константинову 54 года, он коренной амурчанин. В 1986 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, с 2003 по 2004 год прошел профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации Дальневосточной академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление». Работал замглавы администрации ЗАТО Углегорск (сейчас ЗАТО Циолковский), в разные годы был руководителем отделов в региональном минстрое. В 2010-2011 годах был исполнительным директором ООО «Амурский научно-технологический центр энергосбережения», с июля 2011 года перешел в администрацию Благовещенска, сначала работал в должности начальника управления ЖКХ, затем — первым заместителем мэра.

О Свободном

Свободный — третий по величине город в Амурской области, население 53,6 тыс. человек, расположен в 146 км от Благовещенска. На территории создана ТОР «Свободный», где планируется построить два крупных предприятия, которые станут компонентами строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири». Строительство Амурского газоперерабатывающего завода, в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по производству гелия, уже началось. Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.