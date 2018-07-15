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В лишенном лицензии «Газбанке» осталось 230 млн рублей госпредприятий
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В лишенном лицензии «Газбанке» осталось 230 млн рублей госпредприятий 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
На балансе самарского «Газбанка», которого лишили лицензии 11 июля, зависло 230 млн рублей государственных и муниципальных предприятий. Об этом сообщил в соцсети исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Однако он заявил, что бюджетных средств в нем не было.
— Бюджетных денег в нем не было, и быть не могло. По данным Минфина, остатки по счётам МУПов и предприятий с госучастием — 230 млн рублей. Но кредиты «Газбанка» МУПам и предприятиям с госучастием — 2 290 млн, т.е. в 10 раз больше, — говорится в сообщении.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Газбанка» из-за того, что организация скрывала свое реальное финансовое положение. Также предприятие не выполняло требования Банка России «об адекватной оценке принимаемых рисков», из-за чего на балансе фирмы образовались проблемные активы. Кроме того, «Газбанк» не соблюдал документы ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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