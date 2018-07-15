В УФАС обсудят торговлю цветами у Новогражданского кладбища в Рязани

В рязанском УФАС состоится совещание по вопросу осуществления торговли цветами вблизи Новогражданского кладбища на нестационарных торговых объектах, сообщает пресс-служба Управления антимонопольной службы. Кроме того, на совещании обсудят вопрос об исключении четырех нестационарных торговых с автоматическим прекращением хозяйственной деятельности. Участвовать в совещании будут представители бизнес-омбудсмена, чиновники городской администрации и сотрудники специализированной службы по вопросам похоронного дела «Ритуал».