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В УФАС обсудят торговлю цветами у Новогражданского кладбища в Рязани
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В УФАС обсудят торговлю цветами у Новогражданского кладбища в Рязани 

АиФ Рязань 4 часа назад
Фото: АиФ Рязань
В рязанском УФАС состоится совещание по вопросу осуществления торговли цветами вблизи Новогражданского кладбища на нестационарных торговых объектах, сообщает пресс-служба Управления антимонопольной службы. Кроме того, на совещании обсудят вопрос об исключении четырех нестационарных торговых с автоматическим прекращением хозяйственной деятельности.
Участвовать в совещании будут представители бизнес-омбудсмена, чиновники городской администрации и сотрудники специализированной службы по вопросам похоронного дела «Ритуал».
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