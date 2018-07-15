Застройщику разрешили не консервировать омское метро

Управлению заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений удалось доказать в арбитраже, что консервировать метрополитен они не могут, поскольку средств на это не выделяется. Арбитражный суд Омской области в очередной раз рассмотрел иск Сибирского управления Ростехнадзора к КУ Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Надзорное ведомство пыталось привлечь предприятие к административной ответственности за неисполнение ранее выданного предписания по консервации омского метрополитена. «Заморозить» должны были первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции «Красный Путь» ("Библиотека им. А. С. Пушкина") до станции «Автовокзал» ("Соборная") с электродепо".

Предписание было выдано еще весной этого года. Но до сих пор не исполнено. И, похоже, исполнено не будет. Несмотря на то, что арбитраж признал: действительно, ответственность по консервации лежит на заказчике — «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Хотя представители казенного учреждения пытались доказать — работы должно вести региональное Министерство промышленности транспорта. Но суд посчитал: если по факт деньги на эти работы не выделялись, производство по делу об административном правонарушении необходимо прекратить. Но решение суда в законную силу не вступило.

Ранее Минранс РФ рекомендовал области все-таки достроить метро. В противном случае, речь может идти об уголовном дела — деньги на масштабную строку выделись, но Омск метро так и не получил. В мае этого года регионалы правительством принято решение о консервации объектов метрополитена. Стоимость работ — 400 млн руб.