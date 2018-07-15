Ещё
Застройщику разрешили не консервировать омское метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ

Застройщику разрешили не консервировать омское метро 

Омск Здесь 4 часа назад
Фото: Омск Здесь
Управлению заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений удалось доказать в арбитраже, что консервировать метрополитен они не могут, поскольку средств на это не выделяется. Арбитражный суд Омской области в очередной раз рассмотрел иск Сибирского управления Ростехнадзора к КУ Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Надзорное ведомство пыталось привлечь предприятие к административной ответственности за неисполнение ранее выданного предписания по консервации омского метрополитена. «Заморозить» должны были первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции «Красный Путь» ("Библиотека им. А. С. Пушкина") до станции «Автовокзал» ("Соборная") с электродепо".
Предписание было выдано еще весной этого года. Но до сих пор не исполнено. И, похоже, исполнено не будет. Несмотря на то, что арбитраж признал: действительно, ответственность по консервации лежит на заказчике — «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Хотя представители казенного учреждения пытались доказать — работы должно вести региональное Министерство промышленности транспорта. Но суд посчитал: если по факт деньги на эти работы не выделялись, производство по делу об административном правонарушении необходимо прекратить. Но решение суда в законную силу не вступило.
Ранее Минранс РФ рекомендовал области все-таки достроить метро. В противном случае, речь может идти об уголовном дела — деньги на масштабную строку выделись, но Омск метро так и не получил. В мае этого года регионалы правительством принято решение о консервации объектов метрополитена. Стоимость работ — 400 млн руб.
Ранее "Омск Здесь" писал, что жилые многоэтажки, расположенные неподалеку от котлованов метрополитена на Левом берегу, грозятся уйти под землю,
Омск Здесь: последние новости
На бывшем мусульманском кладбище омичи устраивают гулянки и жарят шашлык В Омске обещают отремонтировать 300 тротуаров В Омске восстановили дорогу по улице 36-й Северной
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»173
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине382
России выдвинули новое абсурдное обвинение391
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
02:56
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение