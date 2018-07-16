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Омское метро пока не будет консервировать
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Омское метро пока не будет консервировать 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает «ОмскЗдесь», омский областной Арбитражный суд вновь рассмотрел иск Ростехнадзора к управлению облстройзаказчика по поводу консервации единственного участка омского метрополитена от ст. «Библиотека им. Пушкина» до ст. «Соборная».
Ростехнадзор с весны добивается заморозки метро, которое должен провести застройщик. Застройщик оспаривает — денег-то на это никто не выделял. Суд решил — раз денег не дали, производство об административном правонарушении следует прекратить.
Однако решение суда в законную силу не вступило, и не факт, что надзорное ведомство согласится с таким решением и не будет его вновь оспаривать.
Напомним, что ранее федеральный Минтранс грозил Омску уголовным делом из-за того, что деньги выделялись, а метро в областном центре так и не появилось. Между тем глава Омской области Александр Бурков не раз заявлял, что у него рука не поднимается бросить метро, так как туда вложено много средств и оно Омску на самом деле нужно.
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