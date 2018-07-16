Омское метро пока не будет консервировать

Как сообщает «ОмскЗдесь», омский областной Арбитражный суд вновь рассмотрел иск Ростехнадзора к управлению облстройзаказчика по поводу консервации единственного участка омского метрополитена от ст. «Библиотека им. Пушкина» до ст. «Соборная».

Ростехнадзор с весны добивается заморозки метро, которое должен провести застройщик. Застройщик оспаривает — денег-то на это никто не выделял. Суд решил — раз денег не дали, производство об административном правонарушении следует прекратить.

Однако решение суда в законную силу не вступило, и не факт, что надзорное ведомство согласится с таким решением и не будет его вновь оспаривать.