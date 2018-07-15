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Власти решили передать в частные руки две городские бани
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Власти решили передать в частные руки две городские бани 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Мэрия объявила конкурс на концессию двух городских бань: на улице Вересаева, 2б в Первомайском районе и на улице 25 лет Октября, 19 — извещение о конкурсе опубликовано на официальном сайте мэрии.
Баня № 23 на улице Вересаева, 2б построено в 1977 году. Его площадь — 746,7 кв. м, а балансовая стоимость — чуть больше 3 млн рублей. Вместе с ним в концессию входит и соседний склад для веников площадью всего 36,6 кв. м, а также множество движимого имущества: кресла, лежаки, мозаичные скамейки, столы, шкафы и даже сейф.
2-этажная баня № 25 построена на улице 25 лет Октября, 19 в 1952 году и оценена дешевле — в 532,3 тысячи рублей. В перечне имущества, помимо мебели, указан также бассейн.
Концессия рассчитана на 35 лет. Минимальная концессионная плата составит 98,5 тысяч рублей за оба здания или около 395 тысяч рублей в год, в ходе конкурса она может увеличиться. За 35 лет городские власти могут получить с концессионера больше 13 млн рублей.
Заявки на конкурс будут принимать до 21 августа, конкурсные предложения — до 26 ноября. Победитель должен быть определён 26 ноября.
Сейчас банями управляет МБУ Банное хозяйство «Сибирячка», обе бани — действующие, в них установлены тарифы от 210 рублей в час, стоимость сауны варьируется от 420 до 840 рублей час в зависимости от вместимости номера и наличия бассейна.
Мэрия же передала в концессию два здания бани: в одном из них, на месте бань № 8, в конце прошлого года начали работать «Сандуновкие бани», другое, здание «Фёдоровских бань», всё ещё не достроено.
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