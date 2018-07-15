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На пределе возможностей: фантастические кадры тренировок морпехов Тихоокеанского флота
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На пределе возможностей: фантастические кадры тренировок морпехов Тихоокеанского флота 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие на полигоне Горностай под Владивостоком показывают настоящие выносливость и целеустремленность. Впереди их ждет финал конкурса «Морской десант» Армейских международных игр, который состоится в Китае.
Морпехи Тихоокеанского флота на полигоне Горностай под Владивостоком готовятся отстоять честь России в финале Армейских международных игр «АрМИ-2018». Корреспондент «Звезды» Андрей Кармаданов увидел, что такое тренировка на пределе возможностей, когда преодолевая и сложнейшую полосу препятствий, и самого себя, бойцы показывают настоящие выносливость и целеустремленность.
Для морпехов не проблема с разбегу взобраться на четырехметровую стену. У них все отработано до мелочей — одни товарищи готовы подставить плечо, другие уже протягивают сверху руки.
Это заключительная тренировка военнослужащих Тихоокеанского флота перед вылетом в Китай, где и пройдет финал конкурса «Морской десант» Армейских международных игр.
Этап, который проходят в ходе тренировки морпехи, называют тропой выживания. Бойцам нужно преодолеть несколько километров марш-броска в бронежилетах, касках и с оружием, им приходится и ползти, и карабкаться, но чаще всего — бежать, причем и по песку, и по воде, и в гору.
«Самое главное в данных соревнованиях — это перебороть себя. Перебороть тот момент, когда становится уже тяжело. Когда становится невозможно. И когда думаешь — все, я не могу. Когда перебарываешь себя, открывается второе дыхание. И уже не остановить», — отмечает командир взвода морской пехоты Артем Смирнов.
Кроме того, морперах нужно думать о том, как сберечь оружие, из которого в конце марш-броска придется стрелять по мишеням. В этот момент у них есть лишь несколько секунд, чтобы восстановить дыхание, успокить дрожь и прицелиться.
Но и это еще не все: в финале соревнований морпеха нужно донести на носилка «раненного» товарища к долгожданному финишу. Бойцы
Корр.за кадром: Но и это еще не всё. Впереди ждут носилки. И завидуют условно раненному товарищу морские пехотинцы, несущие его к долгожданному финишу. Участвующие в соревнованиях бойцы уже доказали, что они — лучшие в России, и какие бы препятствия не ждали их в Китае, за победу они совершенно точно будут биться до конца.
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