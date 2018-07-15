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Касимовского епископа Дионисия перевели в Кубанскую митрополию
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Касимовского епископа Дионисия перевели в Кубанскую митрополию 

АиФ Рязань 41 минуту назад
14 июля на заседании Священного Синода решено назначить епископа Касимовского и Сасовского Дионисия на новое церковное послушание, с освобождением его от управления Касимовской епархией, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
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