Касимовского епископа Дионисия перевели в Кубанскую митрополию

14 июля на заседании Священного Синода решено назначить епископа Касимовского и Сасовского Дионисия на новое церковное послушание, с освобождением его от управления Касимовской епархией, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.