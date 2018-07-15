СМИ: компания Mercury лоббировала снятие санкций США с «РусАла»

Американская компания Mercury LLC пыталась сотрудничать с послами не менее шести стран в США , чтобы сократить долю Олега Дерипаски компании «РусАл» и снять с нее санкции. Об этом Associated Press сообщило со ссылкой на документы Минюста США.

Францию, Ирландию, Швецию, Австралию и Ямайку. Лоббистская компания рассчитывала на сотрудничество послов государств, которые пострадают от ограничений, введенных против «РусАла». Среди них назвали Германию

По данным агентства, Mercury подготовила письма в администрацию Трампа. В них поддерживались планы по выводу компаний En+ и «РусАл» из-под санкций за счет сокращения контрольного пакета Дерипаски.

Отмечается, что ямайский посол в США Одри Маркс направила письмо, составленное Mercury, 14 июня в Министерство финансов США с небольшой редактурой. В свою очередь, дипмиссии Франции и Швеции не направляли подобных писем. Представители посольств Германии, Ирландии и Австралии отказались от комментариев.

По словам авторов материала, данную работу Mercury спонсирует председатель совета директоров En+ Грегори Баркер. В мае он, по сообщению СМИ, пообещал заплатить 108,5 тысячи долларов за четыре недели участия в проекте.