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СМИ: компания Mercury лоббировала снятие санкций США с «РусАла»
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СМИ: компания Mercury лоббировала снятие санкций США с «РусАла» 

360tv.ru 1 час назад
Американская компания Mercury LLC пыталась сотрудничать с послами не менее шести стран в США, чтобы сократить долю Олега Дерипаски в компании «РусАл» и снять с нее санкции. Об этом Associated Press сообщило со ссылкой на документы Минюста США.
Лоббистская компания рассчитывала на сотрудничество послов государств, которые пострадают от ограничений, введенных против «РусАла». Среди них назвали Германию, Францию, Ирландию, Швецию, Австралию и Ямайку.
По данным агентства, Mercury подготовила письма в администрацию Трампа. В них поддерживались планы по выводу компаний En+ и «РусАл» из-под санкций за счет сокращения контрольного пакета Дерипаски.
Отмечается, что ямайский посол в США Одри Маркс направила письмо, составленное Mercury, 14 июня в Министерство финансов США с небольшой редактурой. В свою очередь, дипмиссии Франции и Швеции не направляли подобных писем. Представители посольств Германии, Ирландии и Австралии отказались от комментариев.
По словам авторов материала, данную работу Mercury спонсирует председатель совета директоров En+ Грегори Баркер. В мае он, по сообщению СМИ, пообещал заплатить 108,5 тысячи долларов за четыре недели участия в проекте.
Агентство Bloomberg опубликовало Billionaires Index (BBI), согласно которому совокупное состояние российских миллиардеров за половину 2018 года увеличилось почти на 3,3 миллиарда долларов.
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