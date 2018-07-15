Лоббист En+ Дерипаски добивается снятия санкций через иностранных дипломатов в США

Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Mercury, сопредседателем которого является экс-сенатор США Дэвид Виттер , пыталась убедить послов Германии Ямайки направить в Госдепартамент и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США Дональда Трампа письма в поддержку сокращения контроля Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal. В черновике писем, опубликованных FARA, говорится, что эти меры позволят добиться цели санкций против их «настоящей цели» — самого Дерипаски — без ущерба интересам компаний. По данным агентства AP, такое письмо в середине июня реально отправила посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс.

Представители посольств Франции и Швеции заявили, что с их представительства таких писем не направляли. Посольства Германии, Ирландии и Австралии отказались предоставить комментарии.

Виктора Януковича. AP утверждает, что контракт с Mercury стоимостью $109 000 заключил председатель совета директоров En+ Грегори Баркер. Mercury также занималась лоббированием снятия санкций в интересах бывшего президента Украины