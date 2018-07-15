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Лоббист En+ Дерипаски добивается снятия санкций через иностранных дипломатов в США
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Лоббист En+ Дерипаски добивается снятия санкций через иностранных дипломатов в США 

Ведомости 20 минут назад
Лоббистская компания Mercury LLC из США пытается продвигать так называемый «план Баркера», призванный продемонстрировать независимость попавшей под санкции компании En+ от Олега Дерипаски, через иностранных дипломатов в США. Это следует из раскрытия на сайте Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA) США. У En+ сейчас 48% производителя алюминия UC Rusal.
Mercury, сопредседателем которого является экс-сенатор США Дэвид Виттер, пыталась убедить послов Германии, Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Ямайки направить в Госдепартамент и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США Дональда Трампа письма в поддержку сокращения контроля Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal. В черновике писем, опубликованных FARA, говорится, что эти меры позволят добиться цели санкций против их «настоящей цели» — самого Дерипаски — без ущерба интересам компаний. По данным агентства AP, такое письмо в середине июня реально отправила посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс.
Представители посольств Франции и Швеции заявили, что с их представительства таких писем не направляли. Посольства Германии, Ирландии и Австралии отказались предоставить комментарии.
AP утверждает, что контракт с Mercury стоимостью $109 000 заключил председатель совета директоров En+ Грегори Баркер. Mercury также занималась лоббированием снятия санкций в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича.
«План Баркера» предполагает формальное выполнение требований минфина США: отказ Дерипаски от контроля над En+ (сейчас ему принадлежит 66%). Дерипаска еще в конце апреля выразил «принципиальное согласие» на сокращение своей доли в En+ до уровня менее 50%. Он также покинул советы директоров En+ и UC Rusal. Кроме того, Дерипаска согласился расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, рассказывали источники «Ведомостей»: по нему En+ признается контролирующим акционером до тех пор, пока владеет не менее 40% UC Rusal.
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