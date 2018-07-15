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Шесть артиллерийских снарядов нашли в Подмосковье
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Шесть артиллерийских снарядов нашли в Подмосковье 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В поселке Белоомут городского округа Луховицы и в деревне Леониха городского округа Чехов найдено шесть артиллерийских снарядов, угрозы жизни населения нет, передает РИАМО.
"Четырнадцатого июля в 10:30 от ЕДДС городского округа Луховицы поступило сообщение об обнаружении пяти артиллерийских снарядов (155-миллиметрового калибра). Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 5,5 километров", — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Боеприпасы найдены по адресу: городской округ Луховицы, поселок Белоомут, лесной массив. Подана заявка на их изъятие и уничтожение силами ПСО-22. Работы запланированы на воскресенье.
Также обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в лесу возле СНТ «Флора» в деревне Леониха городского округа Чехов.
"Четырнадцатого июля 2018 в 13:10 от ЕДДС городского округа Чехов поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ (86-миллиметрового калибра). Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 1 километр", — уточняется на сайте.
Уничтожение боеприпаса запланировано на воскресенье силами министерства обороны РФ.
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