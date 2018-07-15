Шесть артиллерийских снарядов нашли в Подмосковье

поселке Белоомут городского округа Луховицы и в деревне Леониха городского округа Чехов найдено шесть артиллерийских снарядов, угрозы жизни населения нет, передает РИАМО

"Четырнадцатого июля в 10:30 от ЕДДС городского округа Луховицы поступило сообщение об обнаружении пяти артиллерийских снарядов (155-миллиметрового калибра). Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 5,5 километров", — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области

Боеприпасы найдены по адресу: городской округ Луховицы, поселок Белоомут, лесной массив. Подана заявка на их изъятие и уничтожение силами ПСО-22. Работы запланированы на воскресенье.

Также обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в лесу возле СНТ «Флора» в деревне Леониха городского округа Чехов

"Четырнадцатого июля 2018 в 13:10 от ЕДДС городского округа Чехов поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ (86-миллиметрового калибра). Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 1 километр", — уточняется на сайте.