Орейро перещеголяла Баскова на «Славянском базаре»

Знаменитая латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро побывала в Белоруссии на фестивале искусств «Славянский базар» не только в качестве исполнительницы, но и в качестве члена жюри. Она также дала пресс-конференцию, где поговорила с журналистами о чемпионате мира, своей новой интернациональной песне и о том, что ее вдохновляет. 41-летняя уругвайская певица не теряет популярности в странах бывшего СССР, несмотря на то, что ее главный сериал «Дикий ангел» закончился десять лет назад.

Ее выступление закономерно сорвало овации зала, благодарные поклонники буквально засыпали ее цветами. Даже Николаю Баскову досталось меньше. Орейро исполнила песню «United by love», сочиненную специально для чемпионата мира на трех языках. «Я записала к чемпионату песню на трёх языках, и я вложила туда всю свою любовь к русскому народу. Сложнее всего, кстати, мне давался не русский язык, а английский», — рассказала Орейро.

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По словам Натальи, в матче Россия-Уругвай она болела за родную страну, в то время как ее сын — за Россию . «Мне кажется, у вас получился потрясающий мундиаль, русские заслуживали того, чтобы пройти в финал. Это было восхитительно. И самая настоящая победа была в том, что сборная России тронула сердца болельщиков», — сообщила актриса.

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