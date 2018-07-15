Наталия Орейро поделилась впечатлениями от ЧМ-2018

Фанатская база у актрисы и певицы действительно большая и, невзирая на то, что «Дикий ангел», принесший ей популярность, уже многими забыт, Наталия продолжает оставаться одной из самых известных и востребованных уругвайских звезд.