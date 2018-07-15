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Наталия Орейро поделилась впечатлениями от ЧМ-2018
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Наталия Орейро поделилась впечатлениями от ЧМ-2018 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Наталия Орейро стала главной звездой открытия фестиваля «Славянский базар», что проходит в Витебске.
Фанатская база у актрисы и певицы действительно большая и, невзирая на то, что «Дикий ангел», принесший ей популярность, уже многими забыт, Наталия продолжает оставаться одной из самых известных и востребованных уругвайских звезд.
В своем большом интервью для российских журналистов Орейро похвалила организаторов Чемпионата России и восхитилась игрой нашей сборной. Матч Россия-Уругвай подарил ей массу незабываемых эмоций и впечатлений. Сама Орейро болела за соотечественников, а вот сын ее поддерживал Россию.
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