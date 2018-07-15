Ещё
Жанна Мартиросян ответила на Часто Задаваемые Вопросы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ

Жанна Мартиросян ответила на Часто Задаваемые Вопросы 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Жена популярного юмориста Гарика Мартиросяна решила воспользоваться новыми возможностями Инстаграма и опубликовала ответы на самые интересные вопросы, которые задавали читатели.
Женщина откровенно призналась, что отказалась от идеи становиться певицей, потому что слишком большая конкуренция среди тех, кто не умеет петь. В детстве Жанна хотела стать инженером и уверена, что животное, которое изменило ее жизнь — медведь.
Многие читатели просили Жанну относиться к опросам более серьезно и не отвечать на все вопросы шутками. Однако, Мартиросян попросила не указывать ей, как переписываться с читателями в собственном Инстаграме.
Поклонники также заметили, что Жанна обладает прекрасным чувством юмора, а сама она уточнила, что этому ее научил муж, ведь она нередко подслушивает его во сне и записывает шутки.
Russianshowbiz.info: последние новости
Серябкина шокировала фанатов откровенным фото Деми Мур стала жертвой финансовых махинаций Мария Кожевникова заступилась за работяг и пенсионеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии55
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине
России выдвинули новое абсурдное обвинение391
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
02:56
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение