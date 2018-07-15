Жанна Мартиросян ответила на Часто Задаваемые Вопросы

Жена популярного юмориста Гарика Мартиросяна решила воспользоваться новыми возможностями Инстаграма и опубликовала ответы на самые интересные вопросы, которые задавали читатели.

Женщина откровенно призналась, что отказалась от идеи становиться певицей, потому что слишком большая конкуренция среди тех, кто не умеет петь. В детстве Жанна хотела стать инженером и уверена, что животное, которое изменило ее жизнь — медведь.

Многие читатели просили Жанну относиться к опросам более серьезно и не отвечать на все вопросы шутками. Однако, Мартиросян попросила не указывать ей, как переписываться с читателями в собственном Инстаграме.

Поклонники также заметили, что Жанна обладает прекрасным чувством юмора, а сама она уточнила, что этому ее научил муж, ведь она нередко подслушивает его во сне и записывает шутки.