Расчеты ЗРПК «Панцирь» успешно уничтожили «противника» на учениях

МОСКВА , 14 июл — РИА Новости . Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» в ходе учений успешно обнаружили и уничтожили условного противника в воздухе, сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв

"Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тактико-специальное учение по поиску и уничтожению воздушной цели", — сообщил Рулёв.

Он добавил, что в ходе практической части учения «Панцирь» совершил марш в район, в котором военнослужащие отработали обустройство позиции на неподготовленной местности, обнаружение, идентификацию, а также сопровождение и уничтожение воздушных целей противника, а «личный состав комплекса провел электронные (учебные) пуски ракет, успешно поразив назначенные цели».