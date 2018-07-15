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Расчеты ЗРПК «Панцирь» успешно уничтожили «противника» на учениях
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Расчеты ЗРПК «Панцирь» успешно уничтожили «противника» на учениях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» в ходе учений успешно обнаружили и уничтожили условного противника в воздухе, сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.
"Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тактико-специальное учение по поиску и уничтожению воздушной цели", — сообщил Рулёв.
Он добавил, что в ходе практической части учения «Панцирь» совершил марш в район, в котором военнослужащие отработали обустройство позиции на неподготовленной местности, обнаружение, идентификацию, а также сопровождение и уничтожение воздушных целей противника, а «личный состав комплекса провел электронные (учебные) пуски ракет, успешно поразив назначенные цели».
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