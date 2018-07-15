Йога, английский и оригами: как прошел фестиваль «Все оттенки лета»

В саду имени Баумана прошел фестиваль проекта «Московское долголетие» «Все оттенки лета». Для людей старшего возраста организовали концерт, выставку, открытые мастер-классы по самым разным направлениям — от йоги до английского языка. На праздник приехали как участники «Московского долголетия», которые уже посещают различные занятия, так и те, кто только собирается записаться. Сделать это можно было прямо на фестивале.

Живопись и рукоделие

На мастер-класс по акварельной живописи, где можно было нарисовать яркие красные маки (в тему к названию фестиваля), пришли как новички, так и люди, которые уже занимаются в художественных школах.

«По-моему, такой проект для людей старшего возраста — «Московское долголетие» — это замечательная идея. Поколения у нас, к сожалению, раскололись: мы, молодые, сидим в смартфонах, а люди постарше часто скучают. Я считаю, что это классный возраст, когда появилось время, можно расслабиться и заниматься любимым делом», — считает художник Дмитрий Близнец, который проводил занятие.

Одна из участниц мастер-класса Любовь Медведева специально приехала на фестиваль «Все оттенки лета» из другого округа столицы — Южного.

«Мне всегда хотелось научиться рисовать. Сейчас наконец появилось время и благодаря этому проекту — возможность», — объяснила Любовь Медведева.

Расписание занятий проекта «Московское долголетие»: чем заняться недалеко от дома

За соседним столом делают оригами, текстильные брошки и вяжут в технике пэчворк. Здесь проходит мастер-класс по художественно-прикладному творчеству.

«У людей старшего поколения большое желание творить. У многих оно было с детства, но по разным причинам не реализовывалось. Они приходят на занятия с большим удовольствием и даже предлагают собственные идеи. Поэтому иногда мы проводим занятия в интерактивной форме: кто-то из участников обучает всех остальных», — рассказала преподаватель Зинаида Корвель.

Английский язык с носителем

Очень многие всю жизнь мечтают выучить английский или освежить в памяти знания, приобретенные в школе, но давно забытые. Преподавательница с Ямайки Кимиша Дейли уверена, что этим заняться никогда не поздно. Она рассказала о том, чему учит пожилых студентов и где они смогут использовать новые знания.

«Я совсем недавно присоединилась к программе «Московское долголетие». Сегодня на фестивале провожу второй урок. Для пожилых людей, на мой взгляд, самое главное — это терпение. Я учу их достаточно простым словам и выражениям, которые они смогут использовать в повседневной жизни. Например, как поговорить про погоду, описать свое самочувствие и настроение, окружающих людей, как поздороваться и попрощаться», — поделилась Кимиша.

Она уверена, что ее ученики смогут применить знания в самых разных ситуациях — например, пообщаться с иностранцами. В Москве всегда много туристов, а сейчас особенно хорошее время для практики — в столице проходит чемпионат мира по футболу. Иностранцам часто нужна помощь — они просят подсказать, как проехать или пройти до определенного места. А некоторым просто интересно пообщаться с русскими людьми.

«Я думаю, нашим ученикам будет приятно, когда они смогут объясниться с туристами, помочь им. Или даже просто поздороваться, спросить, как дела. Я считаю, никогда не поздно начать учить английский. Большая часть мира говорит на нем, это полезное знание, — рассказала Кимиша. — Я считаю, это прекрасно, что программа «Московское долголетие» дает возможность пожилым людям бесплатно выучить язык. Многие долгие годы думали об этом, но у них не было времени, а сейчас оно появилось. А обычные курсы — для всех возрастов — могут не подойти нашей аудитории».

Бальные танцы и гимнастика цигун: в «Зарядье» презентовали программы «Московского долголетия»

Несмотря на то что опыт изучения английского в школе есть у многих, со временем знания забылись и словарный запас стал очень скудным, говорит участница программы «Московское долголетие» Надежда Бородина. Каждый год Надежда ездит отдыхать за границу, там английский будет особенно полезен. Кроме того, нравится сам процесс изучения.

«Я верю, что и в нашем возрасте можно хорошо продвинуться в изучении английского языка. Опыт у меня есть: и школьный, и институтский. Даже пытался переводить научную литературу. Но решил, что нужно заниматься с преподавателем. Мне интересен сам процесс изучения языка. И надеюсь, что еще удастся выехать куда-то и попрактиковаться за границей», — поделился другой участник программы Дмитрий Бродский

Йога и скандинавская ходьба

На занятия по йоге приходят в среднем по 15–20 человек, рассказывает преподавательница Майя. По ее словам, начать практиковать йогу никогда не поздно, даже в преклонном возрасте. Результат все равно придет. Майя рассказала, как адаптирует свои занятия для людей старшего возраста.

«Я провожу более мягкие занятия: больше растяжки, меньше сложных физических элементов, очень много внимания уделяю дыханию. И конечно, работаем с вниманием, ведь практика йоги — это в первую очередь работа с вниманием. Я много рассказываю про философию йоги, и мне кажется, это важно и помогает физическим результатам. У тех, кто занимается регулярно, заметно улучшается состояние суставов, спины», — объяснила инструктор.

Намного быстрее, чем физические результаты, приходят хорошее настроение и позитивный настрой, что не менее важно.

Не имеют противопоказаний и занятия по скандинавской ходьбе. Они подходят людям с разным уровнем физической подготовки. Главное — заниматься без фанатизма.

«С участниками «Московского долголетия» мы сначала разминаемся, чтобы люди не повредили суставы, не перегрузили себя. Затем в течение 40 минут ходим по парку, а после проводим небольшую заминку, от пяти до семи минут. Я думала, что летом будет очень мало людей из-за дачного сезона. Но все наоборот — количество участников только увеличивается», — рассказывает инструктор по скандинавской ходьбе Валентина Огарева.

Тем, кто занимается с апреля (именно тогда в саду имени Баумана запустили направление «скандинавская ходьба»), парковых дорожек уже недостаточно. Они решили пройти по маршруту Сергия Радонежского до Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Конечно, не сразу, а поэтапно: 120-километровый маршрут разбили на участки по семь километров.

«Участвуют в этом походе те, кто уже набрал хорошую физическую форму. Первый этап стартовал от нулевого километра (точка между Красной и Манежной площадями. — Прим. mos.ru ). Скоро пройдет третий этап: выйдем от Ботанического сада и дойдем до станции метро «Медведково». И так дальше будем проходить участки маршрута вплоть до октября. Самых активных, думаю, мы наградим», — добавила Валентина Огарева.

В пресс-службе сада имени Баумана рассказали, что сейчас открыта запись на несколько направлений «Московского долголетия»: английский язык, рисование, пение, информационные технологии и фитнес. Из направлений, которые уже запущены, самое популярное — скандинавская ходьба. Участников так много, что пришлось разделить их на шесть групп.

«Московское долголетие» — проект Мэра Москвы для горожан старшего возраста, желающих реализовать себя. Участники проекта могут заниматься спортом, ходить в творческие кружки, учить языки и многое другое. Все занятия абсолютно бесплатны и проходят во всех районах города. Записаться в интересующую секцию можно в центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках столицы. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича.

Узнать о проекте «Московское долголетие» и записаться на бесплатные занятия