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В Ханты-Мансийске в лесу пропал человек
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В Ханты-Мансийске в лесу пропал человек 

АиФ Югра 54 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Мужчина 1981 года рождения ушел за грибами в лес в районе городского аэропорта 14 июля. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе «Центроспас-Югория».
Мобильный поисково-спасательный отряд прочесал лес, но поиски, к сожалению, не дали никаких результатов, и сам мужчина не объявлялся.
Напомним, что пресс-служба Самаровского Чугаса говорила о девяти медведях, следы которых нашли в природном парке. Также поступали сообщения об участившихся визитах диких животных близ населенных пунктов, вследствие чего жителям необходимо соблюдать осторожность и быть внимательными при совершении походов в лес.
АиФ Югра: последние новости
Семейство лосей поселилось в природном парке в центре Ханты-Мансийска С начала лета в Югре утонули уже 8 человек В Ханты-Мансийске прошли учения по спасению утопающих
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