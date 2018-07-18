В Ханты-Мансийске в лесу пропал человек

Мужчина 1981 года рождения ушел за грибами в лес в районе городского аэропорта 14 июля. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе «Центроспас-Югория».

Мобильный поисково-спасательный отряд прочесал лес, но поиски, к сожалению, не дали никаких результатов, и сам мужчина не объявлялся.

Напомним, что пресс-служба Самаровского Чугаса говорила о девяти медведях, следы которых нашли в природном парке. Также поступали сообщения об участившихся визитах диких животных близ населенных пунктов, вследствие чего жителям необходимо соблюдать осторожность и быть внимательными при совершении походов в лес.