Спасатели «Центроспас-Югория» обследуют реки в поисках пропавших

Сотрудники казенного учреждения «Центроспас-Югория» обследуют акваторию рек Пим и Конда и береговые линии этих рек в поисках пропавших без вести мужчин.

Мужчина 1991 года рождения пропал во время заплыва на реке Пим в Лянторе . И в районе города Урай 15 июля на реке Конда во время купания пропал мужчина.

В Лянторе спасатели при помощи водолазного снаряжения обследовали 400 кв. метров акватории и 2 км береговой линии. К сожалению, поисковая операция не увенчалась успехом. Поиски продолжаются.

В Кондинском районе водолазы поисковой группы зонального поисково-спасательного отряда обследовали 900 кв. метров водной акватории. Поиск результатов не дал, сообщили в прес-службе ведомства.

А накануне в поселке Согом спасатели на озере Деревенское обнаружили тела двух утонувших: девочки 2008 года рождения и мужчины 1982 года.

Спасатели предупреждают, что находясь на отдыхе близ водоемов нельзя забывать о правилах безопасного поведения. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения; не подплывайте близко к идущим судам; не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.