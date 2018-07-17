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Спасатели «Центроспас-Югория» обследуют реки в поисках пропавших
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Спасатели «Центроспас-Югория» обследуют реки в поисках пропавших 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Сотрудники казенного учреждения «Центроспас-Югория» обследуют акваторию рек Пим и Конда и береговые линии этих рек в поисках пропавших без вести мужчин.
Мужчина 1991 года рождения пропал во время заплыва на реке Пим в Лянторе. И в районе города Урай 15 июля на реке Конда во время купания пропал мужчина.
В Лянторе спасатели при помощи водолазного снаряжения обследовали 400 кв. метров акватории и 2 км береговой линии. К сожалению, поисковая операция не увенчалась успехом. Поиски продолжаются.
В Кондинском районе водолазы поисковой группы зонального поисково-спасательного отряда обследовали 900 кв. метров водной акватории. Поиск результатов не дал, сообщили в прес-службе ведомства.
А накануне в поселке Согом спасатели на озере Деревенское обнаружили тела двух утонувших: девочки 2008 года рождения и мужчины 1982 года.
Спасатели предупреждают, что находясь на отдыхе близ водоемов нельзя забывать о правилах безопасного поведения. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения; не подплывайте близко к идущим судам; не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.
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